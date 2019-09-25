Зеленський заявив, що його розмова з Трампом була "приватною і конфіденційною"

Президент Володимир Зеленський заявив американським журналістам, що його бесіда з Дональдом Трампом - "приватна і конфіденційна". Про це повідомляє "Європейська правда" з посиланням на CNN.

Так, повідомляється, що Зеленський не став відповідати, чи пов'язує він затримку військової допомоги США Україні з вимогою розслідування стосовно колишнього віце-президента Джо Байдена.

Замість цього він сказав, що його розмова з президентом Дональдом Трампом є "приватною і конфіденційною".

Коли Зеленського запитали, чи хоче він, щоб була оприлюднена стенограма розмови, він відповів: "Подивимося".

Дональд Трамп у вівторок заявив, що дозволив опублікувати невідредаговану повну стенограму його телефонної розмови з Володимиром Зеленським у липні.

Зеленський і Трамп повинні зустрітися в Нью-Йорку 25 вересня на полях Генеральної асамблеї ООН.

Зустріч відбудеться на тлі ініціювання демократами процедури імпічменту Трампа за його дзвінок Зеленському.



Як повідомляли Українські Новини, проти Трампа розпочали процедуру імпічменту через Зеленського.



Раніше Офіс Зеленського дозволив публікацію розмови з Трампом.



Тим часом Зеленський очікує продуктивної зустрічі з Президентом США Трампом.