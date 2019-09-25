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25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября 2019, среда, 11:28 40
Верховная Рада и партии 2019-09-25T11:29:11+03:00
Українські Новини
Депутат от платформы Бойко поедет в ПАСЕ, хотя делегация Украины отказалась ехать

Депутат от платформы Бойко поедет в ПАСЕ, хотя делегация Украины отказалась ехать

Делегация Верховной Рады IX созыва заявила об отказе участвовать в работе осенней сессии Парламентской ассамблеи Совета Европы. Новая власть продолжает курс "парламента Порошенко" на нагнетание напряженности в Европе и самоизоляцию Украины. "Оппозиционная платформа — За жизнь" последовательно выступает за диалог ради мира на всех площадках. Несмотря на очередную политическую выходку партии власти, работа в рамках ПАСЕ продолжится. 

Об этом говорится в официальном заявлении партии. 

Заявление украинской делегации об отказе от участия в работе осенней сессии ПАСЕ — еще одно свидетельство того, что новая партия власти уже полностью переняла не только риторику, но и стиль работы своих предшественников. "Слуги народа" оказались верными последователями "партии войны" в деле нагнетания противостояния и подрыва любых усилий по восстановлению мира и сотрудничества в Европе.     

При обсуждении состава делегации Украины в ПАСЕ "Слуги народа" традиционно закрепили за собой абсолютное большинство. Как оказалось, лишь для того, чтобы отказаться от участия в работе Ассамблеи. Партия власти демонстративно проигнорировала возможность для консультаций на площадке ПАСЕ об установлении мира в Донбассе, о нормализации отношений с соседними странами. Не захотела представлять и защищать интересы Украины в дискуссии с европейскими парламентариями.

В Европе все чаще говорят об "усталости" от Украины. Но, все, что сегодня смогли предложить международным партнерам и своим избирателям "Слуги народа" —  очередной демарш и подтверждение безответственного курса на самоизоляцию Украины.

"Оппозиционная платформа — За жизнь" не будет уклоняться от выполнения своего долга перед украинским народом. Несмотря на позицию партии власти, они делегируют своего представителя для участия в работе осенней сессии ПАСЕ.

Сегодня для мирного урегулирования конфликта в Украине необходимо активизировать межпарламентский диалог со всеми соседними странами, полностью восстановить отношения с Советом Европы. Сегодня важно отойти от практики ультиматумов, бойкотов и постановочных демаршей, использовать все возможности для поиска наиболее короткой дороги к миру.

Мир в стране и единство украинского народа — это главные цели, которые ставит перед собой политическая сила. Мы будем использовать каждую возможность, чтобы приблизить этот день.

Как сообщали Українські Новини, украинская делегация отказалась участвовать в осенней сессии ПАСЕ. Ранее Бойко призвал начать прямые переговоры о мире с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР". Также сопредседатель фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко хочет, чтобы Рада остановила "тарифный геноцид", а не "штамповала законы".

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