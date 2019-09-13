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13 сентября 2019, пятница, 17:53 17
Верховная Рада и партии 2019-09-13T17:53:40+03:00
Українські Новини
Бойко хочет, чтобы Рада остановила "тарифный геноцид", а не "штамповала законы"

Бойко хочет, чтобы Рада остановила "тарифный геноцид", а не "штамповала законы"

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции политической партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко заявил, что Верховная Рада Украины продолжает имитировать бурную деятельность, оставляя без внимания социально важные законопроекты.

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Если отвечать на вопрос "что произошло в парламенте на этой неделе?", то я сказал бы так: продолжается "печать" законопроектов, их штамповка Верховной Радой. Но ни одного проекта закона, которые должны стать первоочередными и направленными на социальную защиту людей, в повестке дня так и не появилось", - отметил сопредседатель фракции оппозиционеров.

По словам Бойко, на днях состоялось совещание со спикером парламента, на котором была достигнута договоренность, что со следующей недели законопроекты, подготовленные и зарегистрированные фракцией ОПЗЖ, будут включены в повестку дня.

"Людям нобходимы прекращения тарифного геноцида, установление государственного контроля за ценами, восстановление выплат и льгот чернобыльцам, решение вопросов материальной помощи переселенцам и другие. А главное - и мы это неоднократно подчеркивали - парламент должен осуществлять законодательные шаги, направленные на достижение мира в Украине", - сказал Бойко.

Он также отметил, что на совещании было сформировано квотный принцип внесения законопроектов от фракций.

"Не может так быть, что только одна фракция формирует повестку дня, а все остальные выступают статистами. А пока то, что происходило и в прошлом, и на текущей недели - это продолжение шоу и имитация бурной деятельности, к тому же с нарушением Регламента. Это входит в привычку депутатов от монобольшинства, и это очень плохо, потому что несет очень большие риски", - добавил сопредседатель фракции "Оппозиционной платформы - За жизнь".

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