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19 сентября 2019, четверг, 15:13 48
Верховная Рада и партии 2019-09-19T16:00:03+03:00
Українські Новини
Бойко призвал начать прямые переговоры о мире с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

Бойко призвал начать прямые переговоры о мире с представителями самопровозглашенных "ДНР" и "ЛНР"

Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua
Юрий Бойко. Фото: zagittya.com.ua

Сопредседатель фракции в Верховной Раде Украины "Оппозиционная платформа – За жизнь" (ОПЗЖ) Юрий Бойко призвал начать прямые переговоры о мире с представителями самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик ("ДНР/ЛНР").

Об этом говорится на официальном веб-сайте партии.

"Главная задача, которую сегодня ставит перед собой наша политическая сила – это помочь мирному урегулированию конфликта в Донбассе. Противоречивые заявления, звучащие от разных представителей власти, которые так или иначе участвуют в мирных переговорах, откровенно настораживают. Наша позиция не изменилась – нужно выходить на прямые переговоры с представителями непризнанных республик, под гарантии РФ (Российской Федерации) за них. С нашей стороны должна быть четкая официальная позиция", – подчеркнул он.

По словам Бойко, если кто-то думает, что добиться мира политическим путем можно без компромисса, то он ошибается. "Если кто-то призывает не к компромиссу, а к воинственным действиям, то это повторение предыдущих 5 лет. Мы уже это видели и такую ​​риторику уже слышали. Закон об особом статусе, изменения в Конституцию, закон об амнистии, то, что прописано в Минских соглашениях – да, это компромисс, но он необходим, чтобы завершить такой сложный конфликт", – акцентировал сопредседатель фракции оппозиционеров.

Больше новостей о: Донбасс Прямые переговоры Вооруженный конфликт Оппозиционная платформа – За жизнь Юрий Бойко ОПЗЖ

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