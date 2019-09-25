Депутат від платформи Бойка поїде в ПАРЄ, хоча делегація України відмовилася їхати

Делегація Верховної Ради IX скликання заявила про відмову брати участь в роботі осінньої сесії Парламентської асамблеї Ради Європи. Нова влада продовжує курс "парламенту Порошенко" на нагнітання напруженості в Європі і самоізоляцію України. "Опозиційна платформа — За життя" послідовно виступає за діалог заради миру на всіх майданчиках. Незважаючи на чергову політичну витівку партії влади, робота в рамках ПАРЄ продовжиться.

Про це йдеться в офіційному заяві партії.

Заява української делегації про відмову від участі в роботі осінньої сесії ПАРЄ — це ще одне свідчення того, що нова партія влади вже повністю перейняла не лише риторику, але й стиль роботи своїх попередників. "Слуги народу" виявилися вірними послідовниками "партії війни" у справі нагнітання протистояння та підриву будь-яких зусиль з відновлення миру і співпраці в Європі.

При обговоренні складу делегації України в ПАРЄ "Слуги народу" традиційно закріпили за собою абсолютну більшість. Як виявилося, лише для того, щоб відмовитися від участі в роботі Асамблеї. Партія влади демонстративно проігнорувала можливість для консультацій на майданчику ПАРЄ про встановлення миру в Донбасі, про нормалізацію відносин з сусідніми країнами. Не захотіла представляти та захищати інтереси України у дискусії з європейськими парламентаріями.

В Європі все частіше говорять про "втоми" від України. Але, все, що сьогодні змогли запропонувати міжнародним партнерам і своїм виборцям "Слуги народу" — черговий демарш і підтвердження безвідповідального курсу на самоізоляцію України.

"Опозиційна платформа — За життя" не буде ухилятися від виконання свого обов'язку перед українським народом. Незважаючи на позицію партії влади, вони делегують свого представника для участі в роботі осінньої сесії ПАРЄ.

Сьогодні для мирного врегулювання конфлікту в Україні необхідно активізувати міжпарламентський діалог з усіма сусідніми країнами, повністю відновити відносини з Радою Європи. Сьогодні важливо відійти від практики ультиматумів, бойкотів і постановочних демаршів, використовувати всі можливості для пошуку найбільш короткої дороги до світу.

Мир у країні і єдність українського народу — це головні цілі, які ставить перед собою політична сила. Ми будемо використовувати кожну можливість, щоб наблизити цей день.

Як повідомляли Українські Новини, український делегація відмовилася брати участь в осінній сесії ПАРЄ. Раніше Бойко закликав почати прямі переговори про світ з представниками самопроголошених "ДНР" і "ЛНР". Такожопредседатель фракції політичної партії "Опозиційна платформа - За життя" (ОПЗЖ) Юрій Бойко хоче, щоб Рада зупинила "тарифний геноцид", а не "штампувала закони".