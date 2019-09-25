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25.09.19 10:00 Круглый стол: "Оккупированные территории: Жизнь после освобождения"

25 сентября 2019, среда, 11:17 39
Кабмин 2019-09-25T11:45:01+03:00
Українські Новини
Кабмин сегодня рассмотрит законопроект о противодействии финансированию терроризма

Кабмин сегодня рассмотрит законопроект о противодействии финансированию терроризма

Кабмин
Кабмин

Кабинет Министров на заседании в среду, 25 сентября, рассмотрит проект закона о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового уничтожения.

Об этом говорится в повестке дня заседания, размещенной на сайте правительства, передают Українськi Новини.

Также будут рассмотрены изменения в порядок проведения конкурса на занятие должностей государственной службы, а также изменения в некоторые акты правительства.

Правительство также намерено определить государственное учреждение "Профессиональные закупки" централизованной закупочной организацией.

Кроме этого, в повестке указаны изменение состава конкурсной комиссии по определению претендентов на должности независимых членов наблюдательного совета государственного банка, а также планы организации выполнения указов Президента об отсрочке применения штрафных санкций за нарушение порядка ввоза транспортных средств на таможенную территорию Украины и о неотложных мерах по обеспечению экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции.

Правительство также рассмотрит ряд кадровых вопросов.

Заседание состоится под председательством премьер-министра Алексея Гончарука, представители СМИ на заседание не допускаются.

Как сообщали Українські Новини, Президент Владимир Зеленский поручил Кабмину разработать и внести в Верховную Раду 4 законопроекта до 1 октября и 5 - до 1 января 2020 года для обеспечения экономического роста, стимулирования развития регионов и предотвращения коррупции.


Кабмин Владимира Гройсмана сложил полномочия перед новоизбранной Радой.

Верховная Рада назначила премьер-министром заместителя руководителя Офиса Президента Алексея Гончарука.

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