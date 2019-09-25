На Шуфрича відкрили справу за фактом недостовірного декларування майна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних даних на суму понад 14 млн гривень депутатом Верховної Ради Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя").\r\nПро це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.\r\nЗа його словами, в НАБУ надійшли матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції.\r\nПісля аналізу НАБУ відкрило справу за статтею 366-1 Кримінального кодексу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nЗгідно з фабулою справи, депутат за 2016 рік не вказав вартість 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир.\r\nВідомості про ще одній ділянці відсутні в деклараціях.\r\nЗа 2017 рік Шуфрич зазначив інформацію про вартість квартир, але вартість 2 орендованих у цьому році автомобілів не вказав, хоча вона присутня у договорах оренди, а отже, була відома депутатові.\r\nНедостовірні відомості у декларації Шуфрича за 2016 рік подані на суму понад 14 млн гривень, а за 2017 - понад 13 млн гривень.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nЯк повідомляли Українські новини, Шуфрич задекларував 443 тис. гривень доходів і 2,4 млн доларів, 2,7 млн євро готівки за 2018 рік.Раніше Сюмар обіймалася в Раді з Шуфричем, призначення якого в комітет зі свободи слова раніше назвала "плювком в очі". Крім того, Шуфрич похвалився фотографіями романтичної поїздки в Крим з дружиною.