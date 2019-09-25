На Шуфрича відкрили справу за фактом недостовірного декларування майна

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних даних на суму понад 14 млн гривень депутатом Верховної Ради Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

За його словами, в НАБУ надійшли матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції.

Після аналізу НАБУ відкрило справу за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Згідно з фабулою справи, депутат за 2016 рік не вказав вартість 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир.

Відомості про ще одній ділянці відсутні в деклараціях.

За 2017 рік Шуфрич зазначив інформацію про вартість квартир, але вартість 2 орендованих у цьому році автомобілів не вказав, хоча вона присутня у договорах оренди, а отже, була відома депутатові.

Недостовірні відомості у декларації Шуфрича за 2016 рік подані на суму понад 14 млн гривень, а за 2017 - понад 13 млн гривень.

Як повідомляли Українські новини, Шуфрич задекларував 443 тис. гривень доходів і 2,4 млн доларів, 2,7 млн євро готівки за 2018 рік.



Раніше Сюмар обіймалася в Раді з Шуфричем, призначення якого в комітет зі свободи слова раніше назвала "плювком в очі".



Крім того, Шуфрич похвалився фотографіями романтичної поїздки в Крим з дружиною.