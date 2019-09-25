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25 вересня 2019, середа, 10:45 63
Силові структури 2019-09-25T12:45:02+03:00
Українські Новини
На Шуфрича відкрили справу за фактом недостовірного декларування майна

На Шуфрича відкрили справу за фактом недостовірного декларування майна

Нестор Шуфрич. Фото: прес-служба Нестора Шуфрича
Нестор Шуфрич. Фото: прес-служба Нестора Шуфрича

Національне антикорупційне бюро (НАБУ) відкрило кримінальне провадження за фактом декларування недостовірних даних на суму понад 14 млн гривень депутатом Верховної Ради Нестором Шуфричем (фракція "Опозиційна платформа - За життя").

Про це Українським Новинам повідомило джерело в НАБУ.

За його словами, в НАБУ надійшли матеріали Нацагентства з питань запобігання корупції.

Після аналізу НАБУ відкрило справу за статтею 366-1 Кримінального кодексу.

Згідно з фабулою справи, депутат за 2016 рік не вказав вартість 2 земельних ділянок, 2 житлових будинків та 6 квартир.

Відомості про ще одній ділянці відсутні в деклараціях.

За 2017 рік Шуфрич зазначив інформацію про вартість квартир, але вартість 2 орендованих у цьому році автомобілів не вказав, хоча вона присутня у договорах оренди, а отже, була відома депутатові.

Недостовірні відомості у декларації Шуфрича за 2016 рік подані на суму понад 14 млн гривень, а за 2017 - понад 13 млн гривень.

Як повідомляли Українські новини, Шуфрич задекларував 443 тис. гривень доходів і 2,4 млн доларів, 2,7 млн євро готівки за 2018 рік.


Раніше Сюмар обіймалася в Раді з Шуфричем, призначення якого в комітет зі свободи слова раніше назвала "плювком в очі".

Крім того, Шуфрич похвалився фотографіями романтичної поїздки в Крим з дружиною.

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