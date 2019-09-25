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25 сентября 2019, среда, 10:26 116
Экономика 2019-09-25T10:34:53+03:00
Українські Новини
Уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство отменена

Уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство отменена

Документы. Фото: pixabay
Документы. Фото: pixabay

Закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство вступил в силу.

Закон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 24 сентября и вступил в силу на следующий день, 25 сентября, передают Українськi Новини.

Документом исключается из Уголовного кодекса ст. 205, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.

При этом закон повышает штраф за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).

Так, максимальный штраф повышается с 3 000 до 7 000 облагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 119 тыс. гривен.

18 сентября Верховная Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство. За принятие законопроекта №1080 в целом проголосовали 347 депутатов при минимально необходимых 226.

Как сообщали Українські новини, представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства. Ранее ассоциация предпринимателей требовала принятия законов для малого и среднего бизнеса.

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