Уголовная ответственность за фиктивное предпринимательство отменена

Закон об отмене уголовной ответственности за фиктивное предпринимательство вступил в силу.\r\nЗакон был опубликован в парламентской газете "Голос України" 24 сентября и вступил в силу на следующий день, 25 сентября, передают Українськi Новини.\r\nДокументом исключается из Уголовного кодекса ст. 205, согласно которой признается уголовно наказуемым создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) с целью прикрытия незаконной деятельности или осуществления запрещенных видов деятельности.\r\nПри этом закон повышает штраф за умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТак, максимальный штраф повышается с 3 000 до 7 000 облагаемых минимумов доходов граждан, то есть до 119 тыс. гривен.\r\n18 сентября Верховная Рада декриминализировала фиктивное предпринимательство. За принятие законопроекта №1080 в целом проголосовали 347 депутатов при минимально необходимых 226.\r\nКак сообщали Українські новини, представители крупного бизнеса подписали меморандум о принципах предпринимательства. Ранее ассоциация предпринимателей требовала принятия законов для малого и среднего бизнеса.