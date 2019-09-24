Зеленський обговорив з Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату"

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПолітики зустрілися на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).\r\nЗеленський повідомив Меркель щодо ситуації з безпекою на сході України, а також про зусилля української сторони щодо відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПрезидент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.\r\nЗі свого боку Меркель наголосила на незмінності підтримки України з боку Німеччини.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський розповів, чого чекає від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка проходить у США.\r\nТим часом Зеленський вже провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n