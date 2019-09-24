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24 вересня 2019, вівторок, 23:36 10
Зовнішня політика 2019-09-25T01:15:02+03:00
Українські Новини
Зеленський обговорив з Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату"

Зеленський обговорив з Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату"

Зеленський і Меркель. Фото: ОПУ
Зеленський і Меркель. Фото: ОПУ

Президент Володимир Зеленський обговорив з канцлером Німеччини Ангелою Меркель підготовку до зустрічі лідерів країн "нормандського формату" (Україна, Німеччина, Франція, Росія).

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Політики зустрілися на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Зеленський повідомив Меркель щодо ситуації з безпекою на сході України, а також про зусилля української сторони щодо відновлення зруйнованого мосту поблизу Станиці Луганської.

Президент підтвердив, що Україна залишається послідовною у виконанні своїх зобов'язань щодо мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Зі свого боку Меркель наголосила на незмінності підтримки України з боку Німеччини.

Як повідомляли Українські Новини, раніше Зеленський розповів, чого чекає від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка проходить у США.

Тим часом Зеленський вже провів зустріч з генеральним секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом.

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