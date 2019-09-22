США не опубликует разговор Трампа и Зеленского

Госсекретарь США Майкл Помпео заявил, что содержание телефонного разговора президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского носит строго конфиденциальный характер, поэтому Госдеп не будет публиковать его стенограмму. Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, в эфире телекомпании ABC.

Он напомнил, что разговоры президентов носят конфиденциальный характер.

"Вы знаете, что мы (Госдепартамент, - ред.) крайне редко предаем огласке стенограммы. Разговоры лидеров мира носят конфиденциальный характер. Неуместно поступать так, за исключением каких-то экстремальных обстоятельств", - отметил Помпео.

Как сообщали Українські Новини, Трамп заявил, что Евросоюз выделяет Украине мало денег.

Также стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.