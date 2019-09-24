Трамп дозволив оприлюднити розсекречений запис розмови із Зеленським

Президент США Дональд Трамп має намір оприлюднити запис його розмови з Президентом Володимиром Зеленським у середу.

Про це Трамп написав у своєму мікроблозі Twitter, передають Українські Новини.

"Ви побачите, що це був дуже доброзичливий і абсолютно належний дзвінок. Ніякого тиску і, на відміну від Джо Байдена і його сина, ніякого quid pro quo! Це не що інше, як продовження найбільшого та найбільш руйнівного полювання на відьом всіх часів!", - написав Президент США.

Він зазначив, що опублікована в середу запис буде повністю розсекречений і неспотворений.

Як повідомляли Українські Новини, держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа і Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати його стенограму.

Тим часом президент України Володимир Зеленський розповів, чого чекає від зустрічі з президентом США Дональдом Трампом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН), яка проходить у США.