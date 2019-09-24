Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок українському військовому Марківу

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте винесений українському військовому Віталію Марківу вирок і санкції проти Росії.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.

Політики зустрілися в рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).

Зеленський зазначив, що очікує всебічного і об'єктивного розгляду справи Марківа.

Він запропонував створити спільну слідчу групу для з'ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі.

Також під час зустрічі політики обговорили важливість продовження санкційної політики щодо Росії.

Конте зазначив, що санкції не можуть бути зняті, поки територіальна цілісність України не буде відновлена.

Крім того, Зеленський привітав італійського прем'єра з недавнім перепризначенням на посаду і формуванням нового коаліційного уряду, а також запросив його відвідати Україну.

Крім цього, політики обговорили інвестиційне співробітництво між Україною та Італією.

Як повідомляли Українські Новини, Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.

Володимир Зеленський прибув до США для участі в 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).