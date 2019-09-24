Зеленський обговорив з прем'єром Італії вирок українському військовому Марківу

Президент Володимир Зеленський обговорив з прем'єр-міністром Італії Джузеппе Конте винесений українському військовому Віталію Марківу вирок і санкції проти Росії.\r\nПро це йдеться в повідомленні прес-служби Президента, передають Українські Новини.\r\nПолітики зустрілися в рамках участі в роботі 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).\r\nЗеленський зазначив, що очікує всебічного і об'єктивного розгляду справи Марківа.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВін запропонував створити спільну слідчу групу для з'ясування обставин смерті італійського журналіста Андреа Роккеллі.\r\nТакож під час зустрічі політики обговорили важливість продовження санкційної політики щодо Росії.\r\nКонте зазначив, що санкції не можуть бути зняті, поки територіальна цілісність України не буде відновлена.\r\nКрім того, Зеленський привітав італійського прем'єра з недавнім перепризначенням на посаду і формуванням нового коаліційного уряду, а також запросив його відвідати Україну.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nКрім цього, політики обговорили інвестиційне співробітництво між Україною та Італією.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, Зеленський зустрівся з генеральним секретарем Організації Північноатлантичного договору (НАТО) Єнсом Столтенбергом на полях 74-ї сесії Генеральної асамблеї ООН.\r\nВолодимир Зеленський прибув до США для участі в 74-ї сесії Генеральної асамблеї Організації Об'єднаних Націй (ООН).