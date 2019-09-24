СБУ пока не нашла террористов среди причастных к телеканалам "112" и NewsOne

Совет национальной безопасности и обороны продолжает ожидать выводы Службы безопасности Украины для рассмотрения вопроса введения санкций против телеканалов NewsOne и "112 Украина", на который было совершено нападение.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы совета, передают Українськi Новини.

СНБО подчеркивает, что на данный момент не получены данные от СБУ о причастности юрлиц-телеканалов к террористической деятельности.

"Аппарат СНБО сообщил, что на сегодня Службой безопасности Украины фактов, подтверждающих участие указанных юридических лиц в террористической деятельности, не предоставлено, однако Служба продолжает работу. СНБО Украины ждет выводы спецслужбы для принятия соответствующего решения", - сказано в нем.

СНБО просит представителей СМИ внимательно относиться к информации, которую предоставляют государственные органы, и не делать ошибочных и поспешных выводов.

Как сообщали Українськi Новини, 8 июля СБУ призвала СНБО безотлагательно ввести санкции против телеканалов NewsOne и "112 Украина" в соответствии с постановлением Верховной Рады от 4 октября 2018 года. А СНБО решил не вводить санкции против телеканалов 112 и NewsOne.

Ранее Нацсовет по телевидению назначил внеплановую проверку NewsOne.

Также Генеральная прокуратура открыла уголовное производство против бенефициарных владельцев телеканала NewsOne по подозрению в финансировании терроризма.