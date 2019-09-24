СБУ поки не знайшла терористів серед причетних до телеканалів "112" і NewsOne

Рада національної безпеки і оборони продовжує чекати на висновки Служби безпеки України для розгляду питання введення санкцій проти телеканалів NewsOne і "112 Україна", на який було скоєно напад.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби ради, передають Українські Новини.

РНБО наголошує, що наразі не отримано дані від СБУ про причетність юросіб-телеканалів до терористичної діяльності.

"Апарат РНБО повідомив, що на сьогодні Службою безпеки України фактів, що підтверджують участь зазначених юридичних осіб до терористичної діяльності, не надано, проте Служба продовжує роботу. РНБО України чекає висновки спецслужби для прийняття відповідного рішення", - сказано в ньому.

РНБО просить представників ЗМІ уважно ставитися до інформації, яку надають державні органи, і не робити помилкових і поспішних висновків.

Як повідомляли Українські Новини, 8 липня СБУ закликала РНБО невідкладно ввести санкції проти телеканалів NewsOne і "112 Україна" у відповідності з постановою Верховної Ради від 4 жовтня 2018 року. А РНБО вирішила не вводити санкції проти телеканалів 112 і NewsOne.

Раніше Нацрада з телебачення призначила позапланову перевірку NewsOne.

Також Генеральна прокуратура відкрила кримінальне провадження проти бенефіціарних власників телеканалу NewsOne за підозрою у фінансуванні тероризму.