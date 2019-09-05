В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112"

Европейский Союз ожидает от властей Украины полноценного расследования нападения на здание "112 Украина". Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает сайт "112".

Могерини отметила, что Европейский Союз придает большое значение верховенству права и свободе прессы в Украине. "Эти вопросы уже долгое время поднимаются с властями Украины в многочисленных форматах и на разных уровнях", - сказано в документе.

"Европейский Союз ожидает, что украинские правоохранительные органы будут расследовать нападение на здание телеканала, которое произошло 13 июля 2019 года", - говорится в комментарии.

Могерини напомнила, что Украинская национальная полиция квалифицировала произошедшее нападение как теракт и объявила о начале уголовного расследования.

"Служба безопасности Украины ясно дала понять, что сотрудничает с Национальной полицией в этом расследовании", - подчеркнула она.

Документ: "112"

Как сообщали Українські Новини, в ОБСЕ отреагировали на теракт телеканала "112". Также "112 Украина" отменил показ скандального фильма Стоуна, из-за которого обстреляли телеканал.

Тем временем США надеются на тщательное расследование обстрела офиса "112 Украина".