подписаться на рассылку
25 25.35
27.3 27.9
˟
05 сентября 2019, четверг, 19:56 48 Документ
Внешняя политика 2019-09-05T19:58:56+03:00
Українські Новини
В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112"

В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112"

Флаг ЕС. Фото: cheap-trip.eu
Флаг ЕС. Фото: cheap-trip.eu

Европейский Союз ожидает от властей Украины полноценного расследования нападения на здание "112 Украина". Такое заявление сделала глава европейской дипломатии Федерика Могерини, сообщает сайт "112".

Могерини отметила, что Европейский Союз придает большое значение верховенству права и свободе прессы в Украине. "Эти вопросы уже долгое время поднимаются с властями Украины в многочисленных форматах и на разных уровнях", - сказано в документе.

"Европейский Союз ожидает, что украинские правоохранительные органы будут расследовать нападение на здание телеканала, которое произошло 13 июля 2019 года", - говорится в комментарии.

Могерини напомнила, что Украинская национальная полиция квалифицировала произошедшее нападение как теракт и объявила о начале уголовного расследования.

"Служба безопасности Украины ясно дала понять, что сотрудничает с Национальной полицией в этом расследовании", - подчеркнула она.

Документ: Документ: "112"

Как сообщали Українські Новини, в ОБСЕ отреагировали на теракт телеканала "112". Также "112 Украина" отменил показ скандального фильма Стоуна, из-за которого обстреляли телеканал.

Тем временем США надеются на тщательное расследование обстрела офиса "112 Украина".

Больше новостей о: Европейский союз Телеканал 112 обстрел телеканала "112"

Архив
Новости
Глеб Простаков: Когда ахметовские произнесут "свобода слова", вспомните им голосование лишение лицензии телеканала NewsOne 20:46
Патриарх Иерусалимский Феофил III отказался признавать ПЦУ и признает только УПЦ МП 20:11
Акция протеста против освобождения Цемаха. Фото: Нацкорпус
Под Апелляционным судом в Киеве зажгли файеры из-за освобождения Цемаха 20:07
В ЕС заявили, что ждут расследования теракта телеканала "112" 19:56 Документ
Дать в морду за личное оскорбление: Волошин рассказал о конфликте с националистом Стерненко 19:31
больше новостей
Рябошапка вывел за штат всех сотрудников ГПУ, - источник 12:00
В домах 5 руководителей "Укрэнерго" проводят обыски 15:37
Фото: Варта1
Неизвестные надругались над советским мемориалом на Холме славы во Львове 15:37
Рекордно дорогая картошка в Украине упала в цене из-за импорта 06:30
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
больше новостей
ФСБ. Фото: u-f.ru
Обмен пленными: стало известно имя еще одного агента ФСБ, которого выдадут России 14:10
Верховный суд разрешил Минобороны тайно награждать любого гражданина огнестрельным оружием 07:00 Документ
Рябошапка намерен назначить первым замгенпрокурора Касько, - источник 13:08
Делом "Роттердам+" руководство НАБУ пытается заслужить благосклонность Коломойского, - Сазонов 12:49
Решение Кабмина уволить Кличко с поста главы КГГА возвращает в эпоху Януковича, – Уколов 17:59
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok