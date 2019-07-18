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18 июля 2019, четверг, 09:10 217
Президент 2019-07-18T09:10:28+03:00
Українські Новини
Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах

Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах

Владимир Зеленский. Скриншот YouTube-канала
Владимир Зеленский. Скриншот YouTube-канала "Зе!Президент"

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

Об этом сообщает Офис Президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства.

Также Зеленский рассказал о разговоре с президентом РФ.

Тем временем, Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.

Больше новостей о: Двойное гражданство Президент Украины украинская диаспора Владимир Зеленский

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