Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.

Об этом сообщает Офис Президента.

"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.

Как сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства.

Также Зеленский рассказал о разговоре с президентом РФ.

Тем временем, Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.