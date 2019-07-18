Зеленский предложил ввести двойное гражданство для украинцев, живущих в других странах

Киев может начать предоставлять этническим украинцам, живущим за рубежом, второе гражданство - Украины. Также получить украинский паспорт по упрощенной процедуре смогут люди, права и свободы которых нарушают в их странах.\r\nОб этом сообщает Офис Президента.\r\n"Со своей стороны президент Украины поручает МИД разработать механизм предоставления украинского гражданства как второго для этнических украинцев из дружественных нам стран, стремящихся присоединиться к развитию своей исторической родины. Также Владимир Зеленский поручает разработать механизм упрощенного предоставления украинского гражданства людям, которые страдают от нарушения прав и свобод в своих странах", - говорится в сообщении.\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, Зеленский заявил, что кандидат от "Слуги народа" Куницкий не может быть депутатом из-за двойного гражданства.\r\nТакже Зеленский рассказал о разговоре с президентом РФ.\r\nТем временем, Путин расширил упрощенную выдачу паспортов РФ на всех жителей Донбасса.