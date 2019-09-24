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24 вересня 2019, вівторок, 14:10 26
Президент 2019-09-24T16:30:03+03:00
Українські Новини
Зеленський в США зустрівся зі "старою діаспорою", відмовивши "молодим мігрантам"

Зеленський в США зустрівся зі "старою діаспорою", відмовивши "молодим мігрантам"

Зеленський в Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента
Зеленський в Нью-Йорку. Фото: Офіс Президента

Президент Володимир Зеленський, який прибув на Генасамблею ООН у США, зустрівся з діаспорою в Нью-Йорку. Однак на зустріч з Президентом України змогли потрапити не всі бажаючі. Про це повідомляє засновниця "Rubic.us" Катерина Панова в Facebook.

Зустріч проходила без преси у великому історичному приміщенні Українського інституту Америки біля Центрального парку. На те, щоб поспілкуватися з Зеленським, виділили одну годину.

Так, повідомляється, що від громадської організації "Razom for Ukraine" запросили тільки одну людину. Не запросили також українського ЛГБТ-активіста Богдана Глобу.

"Кажуть, треба було 100 років тому іммігрувати, щоб вас діаспорою порахували", - написала Панова.

"Так невже не запросили нікого, у кого є чинний український паспорт? Хто ще літає в Україну до сім'ї, а не на етнографічну екскурсію? Хто приїхав недавно, робить тут багато для просування України і, може, і не думає іммігрувати", - підсумувала вона.

Як повідомляє Rubic.us, Зеленський зустрічається з українцями за кордоном дуже вибірково. Так, у Польщі український президент не побачився з представниками діаспори "через щільний графік". Українське ком'юніті в Польщі висловило "глибоку стурбованість" пріоритетами Зеленського.

Крім того, проблеми виникли і під час візиту в Канаду.

"Під час візиту президента Зеленського в Канаду проводився сніданок, квитки на який міг купити кожен і кошти йшли на благодійність, але знову ж формат не передбачав відвертої розмови. На закритій зустрічі з президентом представників нової хвилі іммігрантів не було. А на вечерю за запрошеннями взагалі невідомо як проводився "відбір"", – пише українська активістка з Канади Антоніна Кумка.

Також на зустріч з представниками бізнесу, команда Володимира Зеленського не запросила і помітних українських підприємців.

З закритим форматом зустрічей без можливості задати питання, озвучити проблеми і скласти більш чітке враження про лідера своєї країни і намагаються боротися українські іммігранти.

Як повідомляли Українські Новини, українська діаспора вибрала Порошенко Президентом України в другому турі виборів.

Раніше Зеленський запропонував запровадити подвійне громадянство для українців, які живуть в інших країнах.

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