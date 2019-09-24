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24 сентября 2019, вторник, 13:40 835
Силовые структуры 2019-09-24T14:45:02+03:00
Українські Новини
ФСБ России двое суток незаконно допрашивала украинского инспектора таможни, - СБУ

ФСБ России двое суток незаконно допрашивала украинского инспектора таможни, - СБУ

ФСБ. Фото: Facebook/Центр Специального Назначения ФСБ России
ФСБ. Фото: Facebook/Центр Специального Назначения ФСБ России

Сотрудники Федеральной службы безопасности России незаконно задержали инспектора украинской таможни при пересечении российско-украинской границы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.

"Оперативники спецслужбы установили, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были якобы обнаружены в багаже ​​товары двойного назначения", - сказано в нем.

По данным СБУ, украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение 2 суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения) Уголовного кодекса России.

"Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного "очернения" представителей украинских институтов власти. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, гражданин Украины был освобожден из-под стражи", - сообщает СБУ.

По возвращении в Украину таможенник сообщил правоохранителям о факте задержания российскими спецслужбами.

Как сообщали Українськi Новини, 18 сентября СБУ установила, что ФСБ России завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил специальных операций. Ранее ФСБ России отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом. Также в Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов.

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