ФСБ России двое суток незаконно допрашивала украинского инспектора таможни, - СБУ

Сотрудники Федеральной службы безопасности России незаконно задержали инспектора украинской таможни при пересечении российско-украинской границы.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы СБУ, передают Українськi Новини.\r\n"Оперативники спецслужбы установили, что в сентябре этого года представители ФСБ РФ незаконно задержали инспектора одного из подразделений Государственной таможенной службы Украины при пересечении российско-украинской границы в пункте пропуска "Шебекино". В ходе осмотра личного автотранспорта украинского гражданина у него были якобы обнаружены в багаже товары двойного назначения", - сказано в нем.\r\nПо данным СБУ, украинца поместили в изолятор временного содержания и в течение 2 суток пытались склонить к признанию факта совершения им преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодействующих, ядовитых, отравляющих, взрывчатых, радиоактивных веществ, радиационных источников, ядерных материалов, огнестрельного оружия или его основных частей, взрывных устройств, боеприпасов, оружия массового поражения) Уголовного кодекса России.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Провокационную ситуацию представители ФСБ планировали использовать для проведения информационной кампании для искусственного "очернения" представителей украинских институтов власти. Однако, из-за отсутствия каких-либо реальных доказательств противоправной деятельности, гражданин Украины был освобожден из-под стражи", - сообщает СБУ.\r\nПо возвращении в Украину таможенник сообщил правоохранителям о факте задержания российскими спецслужбами.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 18 сентября СБУ установила, что ФСБ России завербовала жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил специальных операций. Ранее ФСБ России отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом. Также в Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов.