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03 сентября 2019, вторник, 20:38 189
Внешняя политика 2019-09-03T20:49:55+03:00
Українські Новини
ФСБ России отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом

ФСБ России отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом

ФСБ. Фото: geektimes
ФСБ. Фото: geektimes

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Львовской области, отобрали его автомобиль, деньги в сумме 2 тыс. евро при пересечении административной границы с временно оккупированным Крымом.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в окружении представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное", - сказано в нем.

После отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина путем физических угроз заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.

При этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро.

Как сообщали Українськi Новини, в Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов.

Ранее была раскрыта сеть информаторов ФСБ России среди украинских правоохранителей. Кроме того, ФСБ РФ отправила своего информатора-монаха в психбольницу, чтобы "выбить" данные про Украину.

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