ФСБ России отобрала у жителя Львова автомобиль и деньги на границе с Крымом

Сотрудники Федеральной службы безопасности России задержали жителя Львовской области, отобрали его автомобиль, деньги в сумме 2 тыс. евро при пересечении административной границы с временно оккупированным Крымом.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Службы безопасности Украины в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Сотрудники ФСБ РФ в пункте пропуска "Джанкой" без объяснения причины задержали жителя Львовской области. С применением психологического и физического давления в течение четырех часов они требовали от мужчины предоставить информацию о связях в окружении представителей правоохранительных органов, военнослужащих Вооруженных Сил Украины, мест дислокации их подразделений и тому подобное", - сказано в нем.\r\nПосле отказа сотрудничать с российской спецслужбой гражданина путем физических угроз заставили подписать документ, содержание которого он не понимал, и вернули на контролируемую правительством Украины территорию.\r\nПри этом сотрудники ФСБ РФ отобрали его автомобиль, документы на право владения транспортным средством и деньги в сумме 2 тыс. евро.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в Азовском море ФСБ России незаконно задержала украинских рыболовов.\r\nРанее была раскрыта сеть информаторов ФСБ России среди украинских правоохранителей. Кроме того, ФСБ РФ отправила своего информатора-монаха в психбольницу, чтобы "выбить" данные про Украину.