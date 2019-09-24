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24 вересня 2019, вівторок, 13:40 28
Силові структури 2019-09-24T22:30:07+03:00
Українські Новини
ФСБ Росії дві доби незаконно допитувала українського інспектора митниці, - СБУ

ФСБ Росії дві доби незаконно допитувала українського інспектора митниці, - СБУ

ФСБ. Фото: Facebook/Центр Спеціального Призначення ФСБ Росії
ФСБ. Фото: Facebook/Центр Спеціального Призначення ФСБ Росії

Співробітники Федеральної служби безпеки Росії незаконно затримали інспектора української митниці при перетині російсько-українського кордону.

Про це йдеться в повідомленні прес-служби СБУ, передають Українські Новини.

"Оперативники спецслужби встановили, що у вересні цього року представники ФСБ РФ незаконно затримали інспектора одного з підрозділів Державної митної служби України при перетині російсько-українського кордону у пункті пропуску "Шебекіно". В ході огляду особистого автотранспорту українського громадянина у нього були нібито виявлені у багажі товари подвійного призначення", - сказано в ньому.

За даними СБУ, українця помістили в ізолятор тимчасового утримання і протягом 2 діб намагалися схилити до визнання факту вчинення ним злочину, передбаченого ч. 1 ст. 226.1 (контрабанда сильнодіючих, отруйних, отруйних, вибухових, радіоактивних речовин, радіаційних джерел, ядерних матеріалів, вогнепальної зброї або її основних частин, вибухових пристроїв, боєприпасів, зброї масового ураження) Кримінального кодексу Росії.

"Провокаційну ситуацію представники ФСБ планували використовувати для проведення інформаційної кампанії для штучного "очорнення" представників українських інститутів влади. Однак, через відсутність будь-яких реальних доказів протиправної діяльності, громадянин України був звільнений з-під варти", - повідомляє СБУ.

Після повернення в Україну митник повідомив правоохоронців про факт затримання російськими спецслужбами.

Як повідомляли Українські Новини, 18 вересня СБУ встановила, що ФСБ Росії завербувало мешканку Хмельницького для збору інформації про військової частини Сил спеціальних операцій. Раніше ФСБ Росії відібрала у жителя Львова автомобіль і гроші на кордоні з Кримом. Також в Азовському морі ФСБ Росії незаконно затримала українських рибалок.

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