ФСБ завербовало жительницу Хмельницкого для сбора информации о Силах спецопераций

Служба безопасности Украины установила, что ФСБ России завербовало жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил специальных операций.\r\nОб этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.\r\nУстановлено, что уроженка Красного Луча (Луганская область) Екатерина Болдырева была задержана боевиками ЛНР на пункте пропуска "Станица Луганская" 8 января текущего года.\r\nЖенщину доставили в здание "Министерства государственной безопасности" ЛНР в Луганске, где ее допросили сотрудники ФСБ РФ.\r\nРоссийские спецслужбы завербовали женщину для проведения подрывной деятельности против Украины.\r\nОсновным средством связи с представителями ФСБ был определен мессенджер "WhatsApp".\r\nПервым заданием агента ФСБ было установить текущее место жительства бывшего боевика и установить возможные факты его сотрудничества с органами СБУ.\r\nТакже женщина должна была склонить экс-боевика к сотрудничеству с ФСБ.\r\nПосле получения задания Болдырева беспрепятственно выехала из Луганска в Хмельницкий.\r\nВ дальнейшем 25 апреля она, находясь в Хмельницком, получила второе задание, которое заключалось в сборе персональной и служебной информации в отношении сотрудников управления СБУ в Хмельницкой области и военнослужащих воинской части А0553 (8-й отдельный полк специального назначения).\r\nВ то же время, указано, что Болдырева проигнорировала первое и второе задания, которые были предоставлены ей представителем ФСБ РФ, и 7 мая обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о своей связь с иностранной разведкой.\r\nУчитывая это, суд в начале сентября освободил подозреваемую от уголовной ответственности.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ России завербовала украинского военнослужащего и поручила ему совершить террористический акт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.