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18 сентября 2019, среда, 17:05 522
Силовые структуры 2019-09-18T17:30:02+03:00
Українські Новини
ФСБ завербовало жительницу Хмельницкого для сбора информации о Силах спецопераций

ФСБ завербовало жительницу Хмельницкого для сбора информации о Силах спецопераций

ФСБ. Фото: geektimes.ru
ФСБ. Фото: geektimes.ru

Служба безопасности Украины установила, что ФСБ России завербовало жительницу Хмельницкого для сбора информации о воинской части Сил специальных операций.

Об этом говорится в материалах суда, передают Українськi Новини.

Установлено, что уроженка Красного Луча (Луганская область) Екатерина Болдырева была задержана боевиками ЛНР на пункте пропуска "Станица Луганская" 8 января текущего года.

Женщину доставили в здание "Министерства государственной безопасности" ЛНР в Луганске, где ее допросили сотрудники ФСБ РФ.

Российские спецслужбы завербовали женщину для проведения подрывной деятельности против Украины.

Основным средством связи с представителями ФСБ был определен мессенджер "WhatsApp".

Первым заданием агента ФСБ было установить текущее место жительства бывшего боевика и установить возможные факты его сотрудничества с органами СБУ.

Также женщина должна была склонить экс-боевика к сотрудничеству с ФСБ.

После получения задания Болдырева беспрепятственно выехала из Луганска в Хмельницкий.

В дальнейшем 25 апреля она, находясь в Хмельницком, получила второе задание, которое заключалось в сборе персональной и служебной информации в отношении сотрудников управления СБУ в Хмельницкой области и военнослужащих воинской части А0553 (8-й отдельный полк специального назначения).

В то же время, указано, что Болдырева проигнорировала первое и второе задания, которые были предоставлены ей представителем ФСБ РФ, и 7 мая обратилась в Службу безопасности Украины с заявлением о своей связь с иностранной разведкой.

Учитывая это, суд в начале сентября освободил подозреваемую от уголовной ответственности.

Как сообщали Українськi Новини, Служба безопасности Украины заявляет, что ФСБ России завербовала украинского военнослужащего и поручила ему совершить террористический акт в воинской части в Бердичеве Житомирской области.

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