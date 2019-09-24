На родине "Октоберфеста" суд назвал похмелье болезнью

В Германии, где 21 сентября начался 186-й фестиваль пива "Октоберфест", суд постановил, что похмелье - это болезнь. Об этом сообщает ВВС.

Такое решение принял суд во Франкфурте-на-Майне в ходе рассмотрения дела против производителя похмельных напитков и порошков против похмелья. Имя истца, который обвинил компанию в незаконных заявляениях по поводу свойств ее продукции, как впрочем и самой компании, неизвестно.

Согласно решению суда, болезнь - это любые, пусть даже временные и небольшие, изменения в нормальном функционировании организма. К таким временным изменениям принадлежат проявления похмелья - тошнота, головная боль, усталость. В связи с этим также было заявлено, что продовольственные товары не могут продаваться под видом лекарств или лечебно-профилактических средств от этой болезни.

Как сообщали Українські новини, немцы переходят на безалкогольное пиво, смешанное с газировкой. Оно становится все более популярным после того, как в немецком городе жители скупили все пиво, чтоб оно не досталось ультраправым активистам.

Напомним, ранее Українські Новини писали о 15 интересных фактах об "Октоберфесте".