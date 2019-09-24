Рубль подорожчав в обмінниках після обвалу

У вівторок, 24 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 23 вересня, залишився без змін і становить 3,41 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.\r\nКурс продажу рубля виріс на 1 копійки до 3,92 грн за 10 рублів.\r\nКурс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 24 вересня:\r\n\r\n\r\n\r\n \r\n10 російських рублів\r\n\r\n\r\n \r\nКупівля\r\nПродаж\r\n\r\n\r\n\r\n\r\nСередній\r\n3,41\r\n3,92\r\n\r\n\r\nМаксимальний\r\n3,74\r\n5,00\r\n\r\n\r\nМінімальний\r\n2,30\r\n3,70\r\n\r\n\r\n\r\nЯк повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nА долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.\r\nУ той же час, рубль подешевшав у київських обмінниках на початку тижня.