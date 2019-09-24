Рубль подорожчав в обмінниках після обвалу

У вівторок, 24 вересня, середній курс купівлі російського рубля в обмінних пунктах київських банків порівняно з курсом рубля в понеділок, 23 вересня, залишився без змін і становить 3,41 грн за 10 рублів. Про це повідомляє BIN.ua.

Курс продажу рубля виріс на 1 копійки до 3,92 грн за 10 рублів.

Курс російського рубля до гривні в київських обмінниках станом на 24 вересня:

10 російських рублів Купівля Продаж Середній 3,41 3,92 Максимальний 3,74 5,00 Мінімальний 2,30 3,70

Як повідомляли Українські Новини, на початку тижня гривня злетіла майже на 20 копійок.

А долар впав до мінімуму за три роки. Рекордно низького значення курс долара і євро досяг не влітку, як завжди, а вже восени, коли зазвичай гривня послаблюється. Це означає, що фактор сезонності вже не справляє вирішального впливу на курс гривні, як це було останні п'ять років – з тих пір, як НБУ відмовився від фіксованого курсу і відпустив гривню у (майже) вільне плавання.

У той же час, рубль подешевшав у київських обмінниках на початку тижня.