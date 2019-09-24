Макрон на Генассамблее ООН рассказал о встрече в "нормандском" формате

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.

"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.

Как сообщали Українськi Новини, 8 сентября Зеленский и Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".

До этого МИД РФ заявил, что Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам.

Кроме того, были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.