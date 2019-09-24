Макрон на Генассамблее ООН рассказал о встрече в "нормандском" формате

Встреча в нормандском формате может состояться в течение ближайших недель, сообщил журналистам "на полях" 74-й сессии Генассамблеи ООН президент Франции Эммануэль Макрон.\r\n"В ближайшие недели", - сказал он, отвечая на вопрос, когда может состояться на перспективу встреча в нормандском формате.\r\nКак сообщали Українськi Новини, 8 сентября Зеленский и Президент России Владимир Путин в телефонном разговоре договорились в ближайшее время обсудить дату проведения встречи в "нормандском формате".\r\nДо этого МИД РФ заявил, что Администрация Зеленского продемонстрировала готовность к компромиссам.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКроме того, были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения.