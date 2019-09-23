Иностранцы открыли огонь по полицейским в Киеве на Оболони: трое из них задержаны

Полиция задержала 3 человек по подозрению в обстреле полицейских в Киеве.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы полиции Киева, передают Українськi Новини.\r\nПроисшествие произошло при патрулировании Оболонского района, когда полицейские заметили возле автомобиля 4 человек. Когда они остановилась и вышли из машины, чтобы проверить документы, в ответ один из них начал стрелять.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nПосле на Минском проспекте нарушители произвели 7 выстрелов в сторону спецназовцев и начала разбегаться. 3 подозреваемых задержали, еще одного стрелявшего ищут.\r\n\r\nС места происшествия изъяли стреляные гильзы, продолжаются оперативно-розыскные мероприятия для установления местонахождения последнего стрелявшего. Задержанными оказались уроженцы другой страны, один из них имеет судимости за грабеж и кражу.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНачато уголовное производство по ч. 1 ст. 348 (посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа) Уголовного кодекса.\r\nЗадержание подозреваемых в обстреле полицейских.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=VO9hcbJLFu8" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nКак сообщали Українськi Новини, 20 сентября Днепровский районный суд Киева арестовал с залогом на сумму 288 тыс. гривен угрожавшего взорвать мост Метро бывшего военнослужащего Алексея Белько.\r\nРанее в "Борисполе" иранцы пытались смыть документы в унитаз, но их поймали пограничники, а в Одессе иностранец под видом полицейского грабил туристов.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n