Гончарук взял себе пресс-секретаря из "Голоса" Вакарчука, которая агитировала против Медведчука

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил своим пресс-секретарем Диану Давитян.\r\nОб этом Давитян написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.\r\n"Атеншн, каминг-аут с опозданием в месяц! 15-часовые рабочие дни, отсутствие выходных, дедлайны и постдедлайны – привет. Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от Премьера - welcome! Мы очень открытые, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24\/7)", - написала она.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nСогласно информации на странице в Facebook, Давитян 24 года и ранее она занималась созданием контента для политической партии "Голос", работала PR-специалистом в логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин", а также писала для онлайн журнала "Фокус".\r\n\r\nОбразование она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где изучала журналистику.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nТакже в социальной сети Давитян постил фото с акции против Виктора Медведчука.\r\nДиана Давитян. Фото: facebook.com\/davityandiana\r\nКак сообщали Українські Новини, Алексей Гончарук пообещал снимать видеоролики с отчетами за неделю каждое воскресенье.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nРанее премьер Гончарук рассказал о своих политических планах до конца жизни.