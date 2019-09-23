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23 сентября 2019, понедельник, 14:26 117
Кабмин 2019-09-23T14:34:08+03:00
Українські Новини
Гончарук взял себе пресс-секретаря из "Голоса" Вакарчука, которая агитировала против Медведчука

Гончарук взял себе пресс-секретаря из "Голоса" Вакарчука, которая агитировала против Медведчука

Диана Давитян. Фото: facebook.com/davityandiana
Диана Давитян. Фото: facebook.com/davityandiana

Премьер-министр Алексей Гончарук назначил своим пресс-секретарем Диану Давитян.

Об этом Давитян написала на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українські Новини.

"Атеншн, каминг-аут с опозданием в месяц! 15-часовые рабочие дни, отсутствие выходных, дедлайны и постдедлайны – привет. Друзья-журналисты, если надо комментарии, запросы, уточнения или что от Премьера - welcome! Мы очень открытые, молодые и энергичные (хотя и хотим спать 24/7)", - написала она.

Согласно информации на странице в Facebook, Давитян 24 года и ранее она занималась созданием контента для политической партии "Голос", работала PR-специалистом в логистической компании "Укр-Китай Коммуникейшин", а также писала для онлайн журнала "Фокус".

Образование она получила в Киевском национальном университете имени Тараса Шевченко, где изучала журналистику.

Также в социальной сети Давитян постил фото с акции против Виктора Медведчука.

Диана Давитян. Фото: facebook.com/davityandianaДиана Давитян. Фото: facebook.com/davityandiana

Как сообщали Українські Новини, Алексей Гончарук пообещал снимать видеоролики с отчетами за неделю каждое воскресенье.

Ранее премьер Гончарук рассказал о своих политических планах до конца жизни.

Больше новостей о: Голос Святослав Вакарчук Алексей Гончарук Диана Давитян

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