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23 сентября 2019, понедельник, 13:43 134
Президент 2019-09-23T13:56:36+03:00
Українські Новини
Зеленский - один из величайших лидеров мира, - Офис президента

Зеленский - один из величайших лидеров мира, - Офис президента

Владимир Зеленский. Фото пресс-службы
Владимир Зеленский. Фото пресс-службы

Советник президента Андрея Ермака на встрече с блогерами назвал президента Владимира Зеленского одним из крупнейших лидеров мира.

Об этом написал представитель "ИнфоНапалма" Михаил Макарук на своийсторинци в Facebook.

"А вы никогда не думали о том, что наш нынешний президент - один из величайших лидеров этого мира...", - привел он цитату представителя ОПУ.

Виктор Трегубов навел цитату о лидере, которую им озвучили в ответ на вопрос о Донбассе.

Антон Швец также отметил, что на встрече с Зеленским ожидали услышать ответы на вопросы о "формуле Штанмайера", вокруг которой продолжается много споров, а также о статусе Донбасса, однако вместо ответа их пытались убедить, что Зеленский - крупнейший лидер, у которого все получится.

Как сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.

Под офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера".

Помощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.

Больше новостей о: Владимир Зеленский Особый статус Донбасса формула Штайнмайера

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