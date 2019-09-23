Зеленский - один из величайших лидеров мира, - Офис президента

Советник президента Андрея Ермака на встрече с блогерами назвал президента Владимира Зеленского одним из крупнейших лидеров мира.\r\nОб этом написал представитель "ИнфоНапалма" Михаил Макарук на своийсторинци в Facebook.\r\n"А вы никогда не думали о том, что наш нынешний президент - один из величайших лидеров этого мира...", - привел он цитату представителя ОПУ.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВиктор Трегубов навел цитату о лидере, которую им озвучили в ответ на вопрос о Донбассе.\r\n\r\nАнтон Швец также отметил, что на встрече с Зеленским ожидали услышать ответы на вопросы о "формуле Штанмайера", вокруг которой продолжается много споров, а также о статусе Донбасса, однако вместо ответа их пытались убедить, что Зеленский - крупнейший лидер, у которого все получится.\r\n\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, советники лидеров "нормандского формата" согласовали "формулу" выборов на Донбассе.\r\nПод офисом Президента несколько сотен человек протестовали против "формулы Штайнмайера".\r\nПомощник Президента Владимира Зеленского Андрей Ермак заявляет о том, что так называемая "формула Штайнмайера" ляжет в основу законопроекта.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n