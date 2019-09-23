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23 сентября 2019, понедельник, 12:56 132 Инфографика
Жизнь 2019-09-23T15:30:03+03:00
Українські Новини
Google посвятил праздничный дудл осеннему равноденствию

Google посвятил праздничный дудл осеннему равноденствию

Дудл. Скриншот: Goole
Дудл. Скриншот: Goole

Сегодня, 23 сентября, празднуется день осеннего равноденствия, и корпорация Google посвятил дудл этому знаменательному событию. 

Осеннее равноденствие - один из двух дней в году, когда день равен ночи. Этот день, независимо от погоды и других факторов, знаменует начало астрономической осени. Солнце переходит из северного полушария в южное и таким образом на Севере наступает осень, а в Южной части Земли - весна. С осеннего равноденствия начинается бабье лето, которое продлится несколько дней. Затем погода начнет портиться и будет становиться все холоднее и холоднее.

Дудл доступен на территории Европы, США и Канады и в некоторых странах Латинской Америки.

Помимо осеннего равноденствия, в Чехии в этот день празднуют День рождения Ярослава Сейферта - чешского писателя, журналиста и переводчика. В Великобритании в этот день впервые начали пить чай и был осуществлен первый беспосадочный перелет через Средиземное море.

Как сообщали Українські Новини, ранее Google посвятил дудл легендарному джазмену Би Би Кингу. 13 сентября Google выпустила дудл в честь Ганса Кристиана Грама, ученого-биолога, а ранее корпорация посвятила дудл празднованию Независимости Украины.

Больше новостей о: дудл Google-дудл День осеннего равноденствия

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