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23 сентября 2019, понедельник, 12:04 66
Президент 2019-09-23T12:05:50+03:00
Українські Новини
Зеленский подписал закон об импичменте Президента

Зеленский подписал закон об импичменте Президента

Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua
Владимир Зеленский. Фото: president.gov.ua

Президент Владимир Зеленский подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)", который Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал на прошлой неделе. Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1012 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Возможность смещения Президента с поста в порядке импичмента предусмотрена ст. 111 Конституции. Закон об импичменте детально регулирует данную процедуру. Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, подписи которых запрещается отзывать из представления. За включение этого вопроса в повестку дня сессии должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается специальная парламентская временная следственная комиссия. В нее входят депутаты от всех фракций и групп, представленные пропорционально их количеству, а также спецпрокурор и спецследователи. В руководстве комиссии должны быть члены разных фракций и групп. Кандидатуру спецпрокурора вносят инициаторы, следователей – фракции и группы. Эти должности могут занять лица со стажем работы не менее 10 лет в должности прокурора или следователя. При этом на указанные должности могут быть избраны и сами депутаты, в случае если у них не будет конфликта интересов. 

Комиссия расследует факт и обстоятельства совершения преступления, проверяет обоснованность и полноту доказательств и в шестимесячный срок готовит предложения по проекту постановления об обвинении Президента. Проект постановления принимается тайным голосованием отдельно за каждый пункт обвинения, которые должны набрать по более 300 голосов.

В случае принятия проекта Рада направляет его в Конституционный и Верховный суды, которые должны проверить соблюдение конституционности процедуры и наличие признаков преступления в действиях, в которых обвиняется Президент.

При негативных заключениях КС Рада должна устранить нарушения, в том числе при необходимости провести дополнительное расследование. При негативных заключениях Верховного суда парламент должен прекратить процедуру импичмента. 

В случае позитивных заключений судов проект постановления о смещении Президента с поста в порядке импичмента принимается не менее чем 338 голосами. Если парламент не примет постановление, то председатель Рады от имени парламента должен принести извинения Президенту. Если Рада досрочно прекращает полномочия Президента в связи со смещением его с поста в порядке импичмента, то до избрания нового главы государства его полномочия исполняет председатель парламента.

Ранее Українські Новини писали о подробностях процедуры импичмента по законопроекту Зеленского.

Тем временем 10 сентября Рада приняла за основу и в целом закон об импичменте Президента.

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