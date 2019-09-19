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19 сентября 2019, четверг, 17:04 51
Верховная Рада и партии 2019-09-19T17:05:07+03:00
Українські Новини
Разумков подписал закон об импичменте Президента

Разумков подписал закон об импичменте Президента

Дмитрий Разумков. Фото: informator.news
Дмитрий Разумков. Фото: informator.news

Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков подписал закон "Об особой процедуре устранения Президента Украины с поста (импичмент)".

Об этом свидетельствуют данные на странице соответствующего законопроекта №1012 на сайте Рады, передают Українськi Новини.

Возможность смещения Президента с поста в порядке импичмента предусмотрена ст. 111 Конституции.

Законопроект об импичменте детально регулирует данную процедуру.

"Импичмент является внесудебным конституционным процессом, по содержанию которого Верховная Рада Украины в случае совершения государственной измены или иного преступления Президентом Украины может досрочно прекратить его полномочия, сместив с поста", - сказано в нем.

Инициировать импичмент могут не менее 226 депутатов, подписи которых запрещается отзывать из представления.

За включение этого вопроса в повестку дня сессии должны проголосовать не менее 226 депутатов.

Для проведения расследования в течение 30 дней создается специальная парламентская временная следственная комиссия.

В нее входят депутаты от всех фракций и групп, представленные пропорционально их количеству, а также спецпрокурор и спецследователи.

В руководстве комиссии должны быть члены разных фракций и групп.

Кандидатуру спецпрокурора вносят инициаторы, следователей – фракции и группы.

Эти должности могут занять лица со стажем работы не менее 10 лет в должности прокурора или следователя.

При этом на указанные должности могут быть избраны и сами депутаты, в случае если у них не будет конфликта интересов.

Комиссия расследует факт и обстоятельства совершения преступления, проверяет обоснованность и полноту доказательств и в шестимесячный срок готовит предложения по проекту постановления об обвинении Президента.

Проект постановления принимается тайным голосованием отдельно за каждый пункт обвинения, которые должны набрать по более 300 голосов.

В случае принятия проекта Рада направляет его в Конституционный и Верховный суды, которые должны проверить соблюдение конституционности процедуры и наличие признаков преступления в действиях, в которых обвиняется Президент.

При негативных заключениях КС Рада должна устранить нарушения, в том числе при необходимости провести дополнительное расследование.

При негативных заключениях Верховного суда парламент должен прекратить процедуру импичмента.

В случае позитивных заключений судов проект постановления о смещении Президента с поста в порядке импичмента принимается не менее чем 338 голосами.

Если парламент не примет постановление, то председатель Рады от имени парламента должен принести извинения Президенту.

Если Рада досрочно прекращает полномочия Президента в связи со смещением его с поста в порядке импичмента, то до избрания нового главы государства его полномочия исполняет председатель парламента.

Ранее Українські Новини писали о подробностях процедуры импичмента по законопроекту Зеленского.

Тем временем 10 сентября Рада приняла за основу и в целом закон об импичменте Президента.

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