Зеленский назначил члена набсовета "Нефтегаза" замруководителя ОПУ

Президент Владимир Зеленский назначил члена наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в указе №714 то 20 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - написано в нем.

Ковалив также занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли с июня 2015 года по ноябрь 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование программы обслуживания и организационно, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента на 4,2% до 986,6 млн гривен в 2020 году.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского.