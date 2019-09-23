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23 сентября 2019, понедельник, 11:47 398
Президент 2019-09-23T18:15:05+03:00
Українські Новини
Зеленский назначил члена набсовета "Нефтегаза" замруководителя ОПУ

Зеленский назначил члена набсовета "Нефтегаза" замруководителя ОПУ

Президент Владимир Зеленский назначил члена наблюдательного совета национальной акционерной компании "Нефтегаз Украины" Юлию Ковалив заместителем руководителя Офиса Президента.

Об этом говорится в указе №714 то 20 сентября, передают Українськi Новини.

"Назначить Ковалив Юлию Игоревну заместителем руководителя Офиса Президента Украины", - написано в нем.

Ковалив также занимала должность первого заместителя министра экономического развития и торговли с июня 2015 года по ноябрь 2016 года.

Как сообщали Українськi Новини, 10 сентября Зеленский назначил Андрея Смирнова и Игоря Жовкву заместителями главы Офиса Президента.

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде увеличить финансирование программы обслуживания и организационно, информационно-аналитического и материально-технического обеспечения деятельности Президента Владимира Зеленского и Офиса Президента на 4,2% до 986,6 млн гривен в 2020 году.

Тем временем глава Офиса Президента Андрей Богдан и его заместители в августе начали получать зарплату в Офисе Президента - выше, чем у Владимира Зеленского. 

Больше новостей о: Андрей Смирнов Юлия Ковалив Офис президента

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