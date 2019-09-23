Акции МХП упали в цене на 2,8% за 2 недели

С 6 по 20 сентября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 2,8%, или на 0,26 доллара до 8,9 доллара.\r\nОб этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.\r\nСогласно ей, снижение котировок началось 9 сентября и продолжалось до 15 сентября до 8,64 долларов.\r\nС начала года котировки акций компании снизились на 14% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українські Новини, госдотации МХП проверят по поручению Зеленского.\r\nТакже АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.\r\nМХП лидирует по экспорту продукции с высокой добавленной стоимость среди украинских агрохолдингов.