Акции МХП упали в цене на 2,8% за 2 недели

С 6 по 20 сентября котировки акций одного из крупнейших производителей мяса птицы компании "Мироновский хлебопродукт" (МХП, Киев) на Лондонской фондовой бирже снизились на 2,8%, или на 0,26 доллара до 8,9 доллара.

Об этом говорится в информации компании на сайте биржи, передают Українські Новини.

Согласно ей, снижение котировок началось 9 сентября и продолжалось до 15 сентября до 8,64 долларов.

С начала года котировки акций компании снизились на 14% (по сравнению с уровнем котировок 2 января - 10,35 доллара).

Как сообщали Українські Новини, госдотации МХП проверят по поручению Зеленского.

Также АМКУ начал расследование относительно возможного монопольного положения компании.

МХП лидирует по экспорту продукции с высокой добавленной стоимость среди украинских агрохолдингов.