Ситуация на Донбассе: боевики совершили 15 обстрелов, ранен воин ВСУ

За минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. Три обстрела из стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Николаевки. Вблизи Новогнатовки велся огонь из автоматического гранатомета, а неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды вблизи Лебединского боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Крымского и Южного российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Железного и Новгородского боевики ударили из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Майорска велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета. В районе Зайцево и неподалеку Новолуганского оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня и ранили троих воинов ВСУ.

Боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.