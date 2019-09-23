подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
23 сентября 2019, понедельник, 08:10 50
Силовые структуры 2019-09-23T08:24:31+03:00
Українські Новини
Ситуация на Донбассе: боевики совершили 15 обстрелов, ранен воин ВСУ

Ситуация на Донбассе: боевики совершили 15 обстрелов, ранен воин ВСУ

ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР
ООС Фото: Facebook 54-й ОМБР

За минувшие сутки, 22 сентября, на Донбассе пророссийские боевики 15 раз обстреляли позиции украинских военнослужащих. Один боец ВСУ получил ранения, сообщили в пресс-центре ООС.

"22 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 15 раз нарушили режим прекращения огня. Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных минскими соглашениями минометов калибра 82 мм. А также из гранатометов различных систем и стрелкового оружия", – говорится в сообщении.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил семь обстрелов позиций Объединенных сил. Три обстрела из стрелкового оружия боевики устроили неподалеку Николаевки. Вблизи Новогнатовки велся огонь из автоматического гранатомета, а неподалеку Водяного – из автоматического гранатомета и стрелкового оружия. Дважды вблизи Лебединского боевики стреляли из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил восемь обстрелов позиций Объединенных сил. Вблизи Крымского и Южного российские наемники стреляли из гранатометов различных систем и стрелкового оружия. В районе Железного и Новгородского боевики ударили из минометов калибра 82 мм. Неподалеку Майорска велся огонь из ручных противотанковых гранатометов, вблизи Луганского – из станкового противотанкового гранатомета. В районе Зайцево и неподалеку Новолуганского оккупанты применили гранатометы различных систем и стрелковое оружие.

"За минувшие сутки один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести", – рассказали в ООС.

Как сообщали Українські Новини, 20 сентября вооруженные формирования Российской Федерации и ее наемники 19 раз нарушили режим прекращения огня и ранили троих воинов ВСУ.

Боевики 14 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в понедельник, 16 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

17 сентября, в районе проведения операции Объединенных сил при выполнении боевой задачи один военнослужащий ВСУ погиб от понесенных ранений.

Больше новостей о: Ситуация в зоне ООС Потери в зоне ООС обстрелы в зоне ООС

Архив
Новости
В масштабном ДТП под Житомиром погибли 9 человек, 11 травмированы, – ГосЧС 09:10
Пожар в Голосеевском районе Киева. Фото: ГосЧС
В Киеве горело офисное помещение: в воздухе превышена концентрация вредных веществ 08:53
ДТП в Киеве. Фото: Информатор
В Киеве на проспекте Победы Octavia протаранила Outlander: есть пострадавший 08:40
Возгорание автоцистерн в Киеве. Фото: facebook.com/ucz.kmda
Пожар в Киеве: нефтепродукты из цистерн разлились на площадь 500 кв. м 08:24
Ситуация на Донбассе: боевики совершили 15 обстрелов, ранен воин ВСУ 08:10
больше новостей
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
Иван Кузнецов с женой Лесей. Фото: Фейсбук/Леся Кузнецова
Вдова Кузнецова, которого убил Стерненко, просит Зеленского и Рябошапко принять ее 11:25
Есть необходимость перенести с декабря на октябрь: Порошенко прокомментировал слухи о "путче" 09:42
В США скончался владелец сети отелей Хилтон 11:49
больше новостей
У Авакова затруднились сосчитать, сколько наградного оружия было роздано в этом году 07:05
САП направила в Антикоррупционный суд дело о хищении 98 млн гривен "Укрзализныци" 13:27
В польской больнице скончался воин ВСУ Николай Гладий 11:40
"Фу, г**но", "Славик, выходи, Москва здесь!", - кричали Вакарчуку на концерте в Минске 12:08
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok