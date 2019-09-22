Один из главарей "ДНР" рассказал, что у боевиков денег не хватает даже на обезболивающие

Один из главарей боевиков "ДНР" Александр Ходаковский пожаловался на то, что так называемая "власть" "ДНР" не заботится о наемниках.

В своем Telegram-канале он написал, что боевикам не дают денег даже на похороны погибших, пишет "Главком".

"Ни бревен для укрепления позиций, ни песка, ни мешков, ни инструмента, ни средств защиты, ни обезболивающих и противошоковых, ни автотранспорта - нового ничего нет, а то, что есть из старой, - ремонтируют за свой счет. Так что там говорить - своих погибших хоронят, скидываясь по зарплате..."- написал он.

Ходаковский также написал, что "элита, которая пришла к власти, воспринимает армию как нечто опасное и инородное".

"Вот и остались мы почти одни: впереди противник; позади остывающее общество... И я не хочу сказать, что это плохо кончится, я хочу сказать, что это плохо уже наступило - от армии отреклись и отвернулись. Со всеми вытекающими", - добавил боевик

Как сообщали Українські Новини, в то время, как в Станице Луганской начали строить обходной мост, боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 22 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Тем временем Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.