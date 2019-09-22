Один з ватажків "ДНР" розповів, що у бойовиків грошей не вистачає навіть на знеболювальні

Один з ватажків бойовиків "ДНР" Олександр Ходаковський поскаржився на те, що так звана "влада" "ДНР" не дбає про найманців.

У своєму Telegram-каналі він написав, що бойовикам не дають грошей навіть на похорон загиблих, пише "Главком".

"Ні колод для зміцнення позицій, ні піску, ні мішків, ні інструменту, ні засобів захисту, ні знеболюючих і протишокових, ні автотранспорту - нового нічого немає, а те, що є з старого, - ремонтують за свій рахунок. Так що там говорити - своїх загиблих ховають, скидаючись з зарплати..."- написав він.

Ходаковський також написав, що "еліта, яка прийшла до влади, сприймає армію, як щось небезпечне і чужорідне".

"Ось і залишилися ми майже одні: попереду противник; позаду холонуче суспільство... І я не хочу сказати, що це погано скінчиться, я хочу сказати, що це погано вже настало - від армії відреклися і відвернулися. З усіма наслідками, що випливають", - додав бойовик.

Як повідомляли Українські Новини, в той час, як у Станиці Луганській почали будувати обхідний міст, бойовики 10 раз обстріляли позиції операції Об'єднаних сил (ООС) в неділю, 22 вересня, 1 український військовослужбовець поранений.

Тим часом Володимир Зеленський заявив, що були досягнуті домовленості про відведення військ по всій лінії розмежування на Донбасі.