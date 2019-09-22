На Донбассе ранен украинский военный

В то время, как в Станице Луганской начали строить обходной мост, боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 22 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.

Противник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Николаевки, Водяного и Лебединского.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе Крымского, Железного и Новгородского.

Один военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.

Как сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.