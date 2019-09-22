На Донбассе ранен украинский военный

В то время, как в Станице Луганской начали строить обходной мост, боевики 10 раз обстреляли позиции операции Объединенных сил (ООС) в воскресенье, 22 сентября, 1 украинский военнослужащий ранен.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства обороны, передают Українськi Новини.\r\nПротивник обстреливал позиции подразделений Объединенных сил из запрещенных "минскими соглашениями" минометов калибра 82-мм, гранатометов различных систем и стрелкового оружия.\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил 6 обстрелов позиций Объединенных сил вблизи Новогнатовки, Николаевки, Водяного и Лебединского.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник совершил 4 обстрела позиций Объединенных сил в районе Крымского, Железного и Новгородского.\r\nОдин военнослужащий из состава Объединенных сил получил ранения средней степени тяжести.\r\nКак сообщали Українськi Новини, Владимир Зеленский заявил, что были достигнуты договоренности об отводе войск по всей линии разграничения на Донбассе.