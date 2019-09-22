Трамп заявил, что Евросоюз выделяет Украине мало денег

Президент США Дональд Трамп уверен, что Украине надо выделять больше денег для помощи в решении проблем. В частности, Трамп упрекнул страны ЕС и призвал их выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, передает Сегодня.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.