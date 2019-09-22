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22 сентября 2019, воскресенье, 18:17 55
Внешняя политика 2019-09-22T18:17:53+03:00
Українські Новини
Трамп заявил, что Евросоюз выделяет Украине мало денег

Трамп заявил, что Евросоюз выделяет Украине мало денег

Президент США Дональд Трамп уверен, что Украине надо выделять больше денег для помощи в решении проблем. В частности, Трамп упрекнул страны ЕС и призвал их выделять больше денег Украине. Об этом он заявил в воскресенье, 22 сентября, журналистам на Южной лужайке Белого дома перед отправлением в Хьюстон, передает Сегодня.

"У Украины много проблем. Германия, Франция, весь ЕС должны выделять больше денег. Почему мы тратим деньги, а они нет? По сравнению с нами они мало тратят, и я этому не рад", – отметил Трамп.

Как сообщали Українські Новини, стала известна полная программа визита Зеленского в США на Генассамблею ООН.

Первая встреча Зеленского и Трампа планировалась на сентябрь.

Тем временем специальный представитель США по вопросам Украины Курт Волкер заявляет, что нет никаких необходимых для выполнения условий для встречи Зеленского и Трампа.

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