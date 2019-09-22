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22 вересня 2019, неділя, 19:51 8
Америка 2019-09-22T21:30:02+03:00
Українські Новини
США не опублікує розмову Трампа і Зеленського

США не опублікує розмову Трампа і Зеленського

Держсекретар США Майкл Помпео заявив, що зміст телефонної розмови президента США Дональда Трампа та президента України Володимира Зеленського носить строго конфіденційний характер, тому Держдеп не буде публікувати його стенограму. Про це він заявив у неділю, 22 вересня, в ефірі телекомпанії ABC.

Він нагадав, що розмови президентів носять конфіденційний характер.

"Ви знаєте, що ми (Держдепартамент, - ред.) вкрай рідко зраджуємо розголосу стенограми. Розмови лідерів світу носять конфіденційний характер. Недоречно робити так, за винятком якихось екстремальних обставин", - зазначив Помпео.

Як повідомляли Українські Новини, Трамп заявив, що Євросоюз виділяє Україні мало грошей.

Також стала відома повна програма візиту Зеленського у США на Генасамблею ООН.

Перший зустріч Зеленського та Трампа планувалася на вересень.

Тим часом спеціальний представник США з питань України Курт Волкер заявляє, що немає жодних необхідних для виконання умов для зустрічі Зеленського та Трампа.

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