Есть необходимость перенести с декабря на октябрь: Порошенко прокомментировал слухи о "путче"

"Именно так и будет. Наш представитель по этому поводу ... Зовут ее Лиза, я фамилию не помню (народный депутат от "Слуги народа" Елизавета Богуцкая - ред.). Она наш представитель, она заранее сообщит, когда будет путч. Единственное что, сейчас собирается петиция - я с удивлением это увидел на сайте Офиса президента - что есть необходимость передвинуть путч с декабря на октябрь", - сказал Порошенко.

Также Порошенко задали вопрос о цели путча.

"Пожалуйста, не отбирайте хлеб у госпожи Богуцкой", - ответил Порошенко.

Однако после шуток о "путче" бывший президент Украины напомнил о российской агрессии.

"В условиях войны Украина может не пережить майдан. Я государственник и я буду делать все возможное, чтобы сохранить государство. И вот государству на сегодняшний день майдан точно не нужен", - подчеркнул Порошенко.

Как сообщали Українські Новини, во время первого заседания новой Верховной Рады избранный народный депутат от партии "Слуга народа" Лиза Богуцкая объяснила, почему решили оставить Арсена Авакова на посту главы МВД. Нардеп пишет кому-то сообщение в мессенджере, что экс-президент Петр Порошенко готовит переворот - "путч".

А в соцсетях это сообщение восприняли крайне бурно и о отреагировали большим количеством мемов и фотожаб на эту тему.