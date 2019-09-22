Є необхідність перенести з грудня на жовтень: Порошенко прокоментував чутки про "путч"

"Саме так і буде. Наш представник з цього приводу ... її Звуть Ліза, я прізвище не пам'ятаю (народний депутат від "Слуги народу" Єлизавета Богуцька - ред.). Вона наш представник, вона заздалегідь повідомить, коли буде путч. Єдине, що зараз збирається петиція - я з подивом побачив на сайті Офісу президента - що є необхідність пересунути путч з грудня на жовтень", - сказав Порошенко.

Також Порошенку поставили питання про цілі путчу.

"Будь ласка, не відбирайте хліб у пані Богуцької", - відповів Він.

Однак після жартів про "путч" колишній президент України нагадав про російську агресію.

"В умовах війни Україна може не пережити майдан. Я державник і я буду робити все можливе, щоб зберегти державу. І ось державі на сьогоднішній день майдан точно не потрібен", - підкреслив Порошенко.

Як повідомляли Українські Новини, під час першого засідання нової Верховної Ради обраний народний депутат від партії "Слуга народу" Ліза Богуцька пояснила, чому вирішили залишити Арсена Авакова на посаді глави МВС. Нардеп пише комусь повідомлення в месенджері, що екс-президент Петро Порошенко готує переворот - "путч".

А в соцмережах це повідомлення сприйняли вкрай бурхливо і відреагували великою кількістю мемів і фотожаб на цю тему.