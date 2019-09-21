Ветер повалил на четырех детей металлический баннер в Житомире

В субботу, 21 сентября, четверо детей пострадали в Житомире в результате падения металлической конструкции на Польском бульваре из-за ветра после того, как украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.\r\nОб этом говорится в сообщении Национальной полиции Житомирской области, передают Українські Новини.\r\nСообщение поступило в полицию около 14:00. На место происшествия прибыли также медики. \r\nПо предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. \r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nДетей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы. На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.\r\nКак сообщали Українські Новини, в Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево. Также буря и ливень в Одессе свалили в городе десятки деревьев и оборвали провода.