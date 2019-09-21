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21 сентября 2019, суббота, 22:41 51
Происшествия 2019-09-21T22:49:22+03:00
Українські Новини
Ветер повалил на четырех детей металлический баннер в Житомире

Ветер повалил на четырех детей металлический баннер в Житомире

В субботу, 21 сентября, четверо детей пострадали в Житомире в результате падения металлической конструкции на Польском бульваре из-за ветра после того, как украинцев предупредили об ухудшении погодных условий.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции Житомирской области, передают Українські Новини.

Сообщение поступило в полицию около 14:00. На место происшествия прибыли также медики. 

По предварительной информации, во время праздничных мероприятий по случаю Дня микрорайона Маликова в результате порыва ветра упал баннер размером 4 на 5 метров. В результате были травмированы четверо детей в возрасте от 10 до 11 лет: среди них один мальчик и три девочки. 

Детей доставили в областную детскую больницу. По имеющейся информации, у них диагностированы ушибы. На месте падения баннера работают полицейские, которые устанавливают все причины и обстоятельства происшествия.

Как сообщали Українські Новини, в Киеве на Печерске на пожилую женщину упало дерево. Также буря и ливень в Одессе свалили в городе десятки деревьев и оборвали провода.

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