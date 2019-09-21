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21 сентября 2019, суббота, 22:15 8
Внешняя политика 2019-09-21T22:18:21+03:00
Українські Новини
Украина передала Турции 23 человек, подозреваемых в терроризме

Украина передала Турции 23 человек, подозреваемых в терроризме

Переговоры Украины и Турции.
Переговоры Украины и Турции.

Украина передала Турции 23 человек, подозреваемых в терроризме.

Об этом говорится в сообщении Национальной полиции, передают Українськi Новини.

Согласно сообщению, о результатах сотрудничества между Украиной и Турцией шла речь в субботу, 21 сентября, в Стамбуле во время встречи министра внутренних дел Украины Арсена Авакова и председателя Национальной полиции Украины Сергея Князева с министром внутренних дел Турецкой республики Сулейманом Сойлу.

Во время рабочей встречи Князев отметил важность сотрудничества с Турцией в борьбе с организованной преступностью.

"Для Украины важно продолжать сотрудничество с Турцией в борьбе с организованной преступностью и "ворами в законе". Важно, что в этом вопросе мы имеем общее видение - только жесткие шаги", - отметил он.

Также Князев отметил, что одним из результатов сотрудничества является передача лиц, подозреваемых в терроризме.

"От Турции к нам было направлено 28 запросов по розыску преступников граждан Турецкой Республики. Мы ответили на все. Кроме того, мы передали 23 человека, которые подозреваются в терроризме, 31 - в мошенничестве и 36 - в контрабанде. По всем этим лицам правоохранители взаимодействовали через каналы Интерпола. Турция передала нам двух граждан", - добавил он.

В свою очередь Сойлу подчеркнул, что Турция готова сотрудничать с Украиной в вопросах борьбы с терроризмом на всех уровнях.

Также Украина продолжает активную работу в контактной группе "Украина - Турция - Азербайджан - Грузия" и занимается борьбой с транснациональной преступностью.

Как сообщали Українськi Новини, Президент Владимир Зеленский призывает Турцию присоединиться к восстановлению инфраструктурных объектов на Донбассе. Также водительские удостоверения Украины будут признаны в Турции.

Тем временем в Кремле не исключают возможности нового обмена политзаключенными.

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