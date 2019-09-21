Министр обороны хочет провести переоценку структуры Вооруженных сил

Министр обороны Андрей Загороднюк считает необходимой переоценку структуры Вооруженных сил из-за того, что факитческая численность состава ниже штатной.

Об этом он сообщил в интервью "Радио свобода", передают Українськi Новини.

"Есть штатная численность, а есть фактическая. Сейчас фактическая - 250 тыс. В этом промежутке. А штатная - выше. Вопрос не в этом. Вопрос в переоценке структуры ВСУ. То есть, сколько нам нужно военнослужащих, в каких бригадах, где они должны быть расположены, каким образом укомплектованы, и где мы можем высвободить личный состав и направить в другие подразделения. Тогда будет ответ, где у нас действительно не хватает", - сказал он.

На вопрос о том, не запланировано ли сокращение штата до фактической численности, министр ответил отрицательно.

"Мы не планируем сокращать состав ВСУ. Вопрос в том, чтобы те ресурсы, которые у нас есть, были направлены туда, куда нам нужно. В первую очередь это на наращивание боевых частей", - сказал он.

По его словам, этот вопрос будет разрешен в плане обороны, который Президент Владимир Зеленский поручил разработать Минобороны.

Загороднюк пообещал, что наработки к плану будут готовы в нынешнем году, но целостно план будет представлен уже в 2020 году.

"Это не документ, который будет один раз выпущен. Он будет пересматриваться периодично, потому что ситуация динамичная. Но параллельно с ним будут разрабатываться концепции по каждому виду ВСУ", - сообщил он.

На вопрос о том, является ли призыв первоочередной задачей, министр ответил, что генеральная позиция Минобороны, ВСУ - идти по пути профессионализации.

"То есть наша задача в перспективе - это все же фокусироваться на профессиональных военнослужащих, тех, которые подписали контракт", - сказал он.

Своим приоритетом на должности министра обороны Загороднюк назвал концентрацию на вопросах военнослужащих.

"Мы говорим о социальной защите, социальной поддержке, развитии военной карьеры, правовой защите, вопросах обеспечения, вопросах жилищного обеспечения", - сказал он.

Министр также сообщил, что не поддерживает блокировку судом перехода на новую модель питания.

"Все (военнослужащие) абсолютно, с кем мы общались, говорят о том, что каталог - это улучшение, им нравится, и они ни по каким причинам не хотели от него отходить. Но суд запретил. Мы считаем, что это неправильное решение. Мы будем обжаловать, будем пробивать. Потому что мы считаем эту модель абсолютно правильной", - сказал он.

Загороднюк также подтвердил, что движение к Организации североатлантического договора (НАТО) является стратегической целью для Украины.

"Эту стратегическую цель мы не отменяем. Мы, наоборот, ускоряем все изменения, для того чтобы быть готовыми для этого. И переход на стандарты НАТО... это приоритет, который мы ускоряем и усиливаем", - сказал он.

При этом вопрос вступления Украины в НАТО он назвал политическим.

Как сообщали Українськi Новини, финансирование Минобороны в следующем году не планируют увеличивать.

Министр обороны Андрей Загороднюк задекларировал 294 тыс. гривен доходов и 400 тыс. гривен и 200 тыс. долларов наличных средств в 2018 году.