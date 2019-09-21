Міністр оборони хоче провести переоцінку структури Збройних сил

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає необхідною переоцінку структури Збройних сил через те, що фактична чисельність складу нижче штатної.\r\nПро це він повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода", передають Українські Новини.\r\n"Є штатна чисельність, а є фактична. Зараз фактична - 250 тис. У цьому проміжку. А штатна - вище. Питання не в цьому. Питання в переоцінці структури ЗСУ. Тобто скільки нам потрібно військовослужбовців, у яких бригадах, де вони повинні бути розташовані, яким чином укомплектовані й де ми можемо вивільнити особовий склад і направити в інші підрозділи. Тоді буде відповідь, де у нас дійсно не вистачає", - сказав він.\r\nНа питання про те, чи не заплановано скорочення штату до фактичної чисельності, міністр відповів негативно.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\n"Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. У першу чергу це на нарощування бойових частин", - сказав він.\r\nЗ його слів, це питання буде вирішено у плані оборони, яке Президент Володимир Зеленський доручив розробити Міноборони.\r\nЗагороднюк пообіцяв, що напрацювання до плану будуть готові в нинішньому році, але цілісно план буде представлено вже в 2020 році.\r\n"Це не документ, який буде один раз випущено. Він буде переглядатися періодично, тому що ситуація динамічна. Але паралельно з ним будуть розроблятися концепції по кожному виду ЗСУ", - повідомив він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nНа запитання про те, чи є призов першочерговим завданням, міністр відповів, що генеральна позиція Міноборони, ЗСУ - йти по шляху професіоналізації.\r\n"Тобто наше завдання в перспективі - це все ж фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт", - сказав він.\r\nСвоїм пріоритетом на посаді міністра оборони Загороднюк назвав концентрацію на питаннях військовослужбовців.\r\n"Ми говоримо про соціальний захист, соціальну підтримку, розвиток військової кар'єри, правовий захист, питання забезпечення, питання житлового забезпечення", - сказав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nМіністр також повідомив, що не підтримує блокування судом переходу на нову модель харчування.\r\n"Всі (військовослужбовці) абсолютно, з ким ми спілкувалися, кажуть про те, що каталог - це поліпшення, їм подобається, і вони ні з яких причин не хотіли від нього відходити. Але суд заборонив. Ми вважаємо, що це неправильне рішення. Ми будемо оскаржувати, будемо пробивати. Тому що ми вважаємо цю модель абсолютно правильною", - сказав він.\r\nЗагороднюк також підтвердив, що рух до Організації північноатлантичного договору (НАТО) є стратегічною метою для України.\r\n"Цю стратегічну мету ми не скасовуємо. Ми, навпаки, прискорюємо всі зміни, для того щоб бути готовими для цього. І перехід на стандарти НАТО... це пріоритет, який ми прискорюємо і посилюємо", - сказав він.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПри цьому питання вступу України в НАТО він назвав політичним.\r\nhttps:\/\/www.youtube.com\/watch?v=8mkz2KADuNI" frameborder="0" allowfullscreen>\r\nЯк повідомляли Українськi Новини, фінансування Міноборони в нступному році не планують збільшувати.\r\nМіністр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривен доходів і 400 тис. гривень та 200 тис. доларів готівкових коштів в 2018 році.