Міністр оборони хоче провести переоцінку структури Збройних сил

Міністр оборони Андрій Загороднюк вважає необхідною переоцінку структури Збройних сил через те, що фактична чисельність складу нижче штатної.

Про це він повідомив в інтерв'ю "Радіо свобода", передають Українські Новини.

"Є штатна чисельність, а є фактична. Зараз фактична - 250 тис. У цьому проміжку. А штатна - вище. Питання не в цьому. Питання в переоцінці структури ЗСУ. Тобто скільки нам потрібно військовослужбовців, у яких бригадах, де вони повинні бути розташовані, яким чином укомплектовані й де ми можемо вивільнити особовий склад і направити в інші підрозділи. Тоді буде відповідь, де у нас дійсно не вистачає", - сказав він.

На питання про те, чи не заплановано скорочення штату до фактичної чисельності, міністр відповів негативно.

"Ми не плануємо скорочувати склад ЗСУ. Питання в тому, щоб ті ресурси, які у нас є, були спрямовані туди, куди нам потрібно. У першу чергу це на нарощування бойових частин", - сказав він.

З його слів, це питання буде вирішено у плані оборони, яке Президент Володимир Зеленський доручив розробити Міноборони.

Загороднюк пообіцяв, що напрацювання до плану будуть готові в нинішньому році, але цілісно план буде представлено вже в 2020 році.

"Це не документ, який буде один раз випущено. Він буде переглядатися періодично, тому що ситуація динамічна. Але паралельно з ним будуть розроблятися концепції по кожному виду ЗСУ", - повідомив він.

На запитання про те, чи є призов першочерговим завданням, міністр відповів, що генеральна позиція Міноборони, ЗСУ - йти по шляху професіоналізації.

"Тобто наше завдання в перспективі - це все ж фокусуватися на професійних військовослужбовцях, тих, які підписали контракт", - сказав він.

Своїм пріоритетом на посаді міністра оборони Загороднюк назвав концентрацію на питаннях військовослужбовців.

"Ми говоримо про соціальний захист, соціальну підтримку, розвиток військової кар'єри, правовий захист, питання забезпечення, питання житлового забезпечення", - сказав він.

Міністр також повідомив, що не підтримує блокування судом переходу на нову модель харчування.

"Всі (військовослужбовці) абсолютно, з ким ми спілкувалися, кажуть про те, що каталог - це поліпшення, їм подобається, і вони ні з яких причин не хотіли від нього відходити. Але суд заборонив. Ми вважаємо, що це неправильне рішення. Ми будемо оскаржувати, будемо пробивати. Тому що ми вважаємо цю модель абсолютно правильною", - сказав він.

Загороднюк також підтвердив, що рух до Організації північноатлантичного договору (НАТО) є стратегічною метою для України.

"Цю стратегічну мету ми не скасовуємо. Ми, навпаки, прискорюємо всі зміни, для того щоб бути готовими для цього. І перехід на стандарти НАТО... це пріоритет, який ми прискорюємо і посилюємо", - сказав він.

При цьому питання вступу України в НАТО він назвав політичним.

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Як повідомляли Українськi Новини, фінансування Міноборони в нступному році не планують збільшувати.

Міністр оборони Андрій Загороднюк задекларував 294 тис. гривен доходів і 400 тис. гривень та 200 тис. доларів готівкових коштів в 2018 році.