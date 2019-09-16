Финансирование Минобороны в следующем году не планируют увеличивать

Кабинет Министров предлагает Верховной Раде сохранить финансирование Министерства обороны на уровне 102,5 млрд гривен в 2020 году.

Об этом говорится в законопроекте №2000, зарегистрированном в парламенте 15 сентября, передают Українські Новини.

В проекте бюджета на 2020 год расходы Министерства обороны по общему фонду предусмотрены в сумме 101 142 260,5 тыс. гривен, по спецфонду - 1,4 млрд гривен.

На руководство и военное управление Вооруженными силами предусмотрены расходы в сумме 657 667,1 тыс. гривен.

На обеспечение деятельности Вооруженных сил, подготовку кадров и войск, медицинское обеспечение личного состава, ветеранов военной службы и членов их семей, а также ветеранов войны расходы составят 81 641 960,2 тыс. гривен.

На развитие, закупку, модернизацию, ремонт вооружения, военной техники и оборудования предлагается выделить 16 984 191,2 тыс. гривен.

На строительство (приобретение) жилья для военнослужащих предлагается выделить 832 200 тыс. гривен.

Проектом госбюджета предусмотрено, что расходы на утилизацию боеприпасов, жидкостных компонентов ракетного топлива, вооружения, военной техники и другого военного имущества, обеспечение технической безопасности военных арсеналов, баз и складов Вооруженных сил составят 1 534 219,4 тыс. гривен.

На обеспечение деятельности Государственной специальной службы транспорта предлагается выделить 933 754,8 тыс. гривен.

Как сообщали Українськi Новини, госбюджет-2019 предусматривал увеличение финансирования Минобороны на 18,5% до 102,5 млрд гривен по сравнению с 2018 годом.

Тем временем Верховная Рада назначила Андрея Загороднюка министром обороны.