Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявляет о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).\r\nОб этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.\r\n"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от отправления своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал он.\r\nПо его словам, Украина сосредоточится на подготовке делегации и проведении консультаций с государствами-членами Совета Европы для выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Яременко заверил, что такой подход поддержало большинство фракций Рады.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nКак сообщали Українськi Новини, 17 сентября парламент сформировал состав украинской делегации ПАСЕ. 20 сентября делегация избрала председателем депутата Рады от "Слуги народа" Елизавету Ясько.\r\nТем временем, Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека. После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.