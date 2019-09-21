подписаться на рассылку
24.3 24.65
26.7 27.25
˟
21 сентября 2019, суббота, 13:09 173
Внешняя политика 2019-09-21T13:13:37+03:00
Українські Новини
Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

ПАСЕ. Фото: website-pace.net
ПАСЕ. Фото: website-pace.net

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявляет о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от отправления своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал он.

По его словам, Украина сосредоточится на подготовке делегации и проведении консультаций с государствами-членами Совета Европы для выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Яременко заверил, что такой подход поддержало большинство фракций Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября парламент сформировал состав украинской делегации ПАСЕ. 20 сентября делегация избрала председателем депутата Рады от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

Тем временем,  Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека. После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.

Больше новостей о: ПАСЕ Богдан Яременко

Архив
Новости
Андрей Загороднюк. Скриншот видео
Министр обороны хочет провести переоценку структуры Вооруженных сил 15:04
"Громадское" вынесло решение о скандальном высказывании журналиста Кутепова 14:37
Гиперлупа не будет: новый министр инфраструктуры Криклий назвал идею Омеляна абсурдной 14:12
Мороз ночью и +24 днем: в воскресенье в Украине будет контрастная погода 13:55 Карта
Комитет Рады по правовой политике предлагает НААУ обсудить проблемные вопросы по законопроекту об отмене адвокатской монополии 13:32
больше новостей
ВСУ смогут применять боевую технику в период до введения военного положения и после 23:00
Захват украинских кораблей в Керченском проливе. Фото: facebook.com/navy.mil.gov.ua
Керченский инцидент: ГБР добилось права изъять секретные документы из Офиса Президента 12:53
Верните деньги за 10 передач: Коломойский и Шустер поскандалили в прямом эфире 12:38 Документ
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
Минусовая температура и дожди: украинцев ждет холодная суббота 13:28 Карта
больше новостей
Перед арестом своего завода Порошенко вывел из его собственности 115 тыс. кв. м недвижимости, – Портнов 16:33
Вакарчук сбежал с заседания Рады, чтоб успеть на концерт в Минске 17:39
Террорист, угрожавший взорвать киевский мост Метро, рассказал где покупает наркотики и о своей двойной судимости 17:55
Адвокатская монополия - это гарантия качественной защиты прав человека, - немецкий адвокат Бокемюль 16:18
Надежда Савченко. Фото: Фейсбук/Надежда Савченко
Савченко нашла работу: теперь она политический комментатор на телеканале 18:12
больше новостей
Украина
Услуги агентства Контакты Редакция Политика конфиденциальности Карта сайта

ok