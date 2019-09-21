Украинская делегация не поедет на сессию ПАСЕ

Председатель комитета Верховной Рады по вопросам внешней политики и межпарламентского сотрудничества, депутат от фракции "Слуга народа" Богдан Яременко заявляет о том, что украинская делегация не поедет на ближайшую сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом он сообщил на своей странице в социальной сети Facebook, передают Українськi Новини.

"Не имея другой возможности реагирования на нарушения этой организацией собственных принципов, и столкнувшись с достаточно откровенным игнорированием ее интересов, Украина пока воздержится от отправления своей делегации на ближайшую сессию ПАСЕ", - написал он.

По его словам, Украина сосредоточится на подготовке делегации и проведении консультаций с государствами-членами Совета Европы для выработки плана возвращения доверия к ПАСЕ. Яременко заверил, что такой подход поддержало большинство фракций Рады.

Как сообщали Українськi Новини, 17 сентября парламент сформировал состав украинской делегации ПАСЕ. 20 сентября делегация избрала председателем депутата Рады от "Слуги народа" Елизавету Ясько.

Тем временем, Британия просит пересмотреть членство России в ПАСЕ из-за нарушений прав человека. После возвращения в ПАСЕ Россия должна выплатить более 50 миллионов евро просроченных взносов. Также Украина переплатила более 80 тыс. евро ПАСЕ, пытаясь компенсировать отсутствие взносов РФ.