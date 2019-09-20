Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Международного валютно фонда (МВФ) дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине.\r\nОб этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.\r\nВ пятницу Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.\r\nНа встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Макарова.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУчастники встречи говорили о поддержке фондом реформ в Украине.\r\n"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.\r\nКроме того, Президент и представители МВФ обсудили реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.\r\nКак сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году. Также Bloomberg написал, что Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nТакже государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020.