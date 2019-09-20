Зеленский обсудил с представителями МВФ дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине

Президент Владимир Зеленский обсудил с представителями Международного валютно фонда (МВФ) дальнейшее сотрудничество и реформы в Украине.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Президента, передают Українськi Новини.

В пятницу Зеленский встретился с заместителем директора Европейского департамента МВФ Джулией Козак и руководителем миссии МВФ в Украине Роном ван Роденом.

На встрече также присутствовали премьер-министр Алексей Гончарук и министр финансов Оксана Макарова.

Участники встречи говорили о поддержке фондом реформ в Украине.

"Я заверяю в полной поддержке структурных реформ в экономике, независимости Национального банка и всестороннего расследования злоупотреблений в банковском секторе", - заявил Президент.

Кроме того, Президент и представители МВФ обсудили реформы энергетического сектора и ситуацию с Приватбанком.

Как сообщали Українські Новини, Кабинет Министров не намерен повышать налоги в 2020 году. Также Bloomberg написал, что Украина готовится заключить договор с МВФ о новой кредитной программе на $5 млрд.

Также государство планирует получить 5 млрд гривен от приватизации в 2020.