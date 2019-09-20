Гонтареву не допрашивали в связи с поджогом ее дома в Гореничах

Полиция не допрашивала бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву по делу о поджоге ее дома в Гореничах Киевской области.

Об этом Українським Новинам сообщил источник в полиции.

"Не допрашивали. Дом не ей принадлежит, а ее мужу. Мы работаем с ее родственниками", - сказал он.

По его словам, Гонтареву невозможно допросить, так как она не находится в Украине, а пребывает в Лондоне, и в таком случае ее можно допросить только посредством видеоконференцсвязи в суде.

Источник сообщил, что родственники Гонтаревой дают показания по делу.

Основной версией возгорания дома является поджог.

країнськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.

Также полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.

По предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.

На территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.