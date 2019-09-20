Гонтареву не допрашивали в связи с поджогом ее дома в Гореничах

Полиция не допрашивала бывшую главу Национального банка Валерию Гонтареву по делу о поджоге ее дома в Гореничах Киевской области.\r\nОб этом Українським Новинам сообщил источник в полиции.\r\n"Не допрашивали. Дом не ей принадлежит, а ее мужу. Мы работаем с ее родственниками", - сказал он.\r\nПо его словам, Гонтареву невозможно допросить, так как она не находится в Украине, а пребывает в Лондоне, и в таком случае ее можно допросить только посредством видеоконференцсвязи в суде.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nИсточник сообщил, что родственники Гонтаревой дают показания по делу.\r\nОсновной версией возгорания дома является поджог.\r\nУкраїнськi Новини публиковали фото дома Гонтаревой после пожара.\r\nТакже полиция открыла уголовное производство по факту поджога дома Гонтаревой в селе Гореничи под Киевом. Дело открыто по ч. 2 ст. 194 (умышленное повреждение имущества) Уголовного кодекса. Полиция считает, что дом Гонтаревой могли поджечь по ее же заказу.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nПо предварительной информации, подозреваемый перелез через забор около 3 ночи и совершил поджог дома.\r\nНа территории находился охранник, который и сообщил о происшествии в полицию.