Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный утверждает, что употреблял не наркотики, а обезболивающие

Угрожавший взорвать мост Метро бывший военный Алексей Белько отрицает употребление алкоголя или наркотиков и заявляет об употреблении обезбаливающих.\r\nОб этом он сказал журналистам в суде, передают Українськi Новини.\r\nБелько отметил, что в армии пережил несколько нервных срывов, но не получил квалифицированной медицинской помощи.\r\n"Я не употребляю алкоголь и наркотики", - заявил экс-военный.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nВ то же время он признал, что употребляет сильные обезбаливающие из-за травмы спины.\r\nБелько заявил, что во время инцидента на мосту был в нетрезвом состоянии из-за употребления препаратов.\r\nОн также отметил, что в последние месяцы находился в нервном состоянии из-за постоянной слежки за ним.\r\nТакже он почеркнул, что неизвестные лица осуществляли странные действия для выведения его из психического равновесия - стучали в двери, включали дворники и фары на его машине.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБелько допускает, что к этому могли быть причастны полицейские, так как эти действия начались после того, как он добровольно сдал полиции арсенал оружия и взрывчатки.\r\nБелько служил в зоне АТО в 8-м полку спецназа.\r\nКак сообщали Українськi Новини, в прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.\r\nТакже полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n