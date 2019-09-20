Угрожавший взорвать мост Метро экс-военный утверждает, что употреблял не наркотики, а обезболивающие

Угрожавший взорвать мост Метро бывший военный Алексей Белько отрицает употребление алкоголя или наркотиков и заявляет об употреблении обезбаливающих.

Об этом он сказал журналистам в суде, передают Українськi Новини.

Белько отметил, что в армии пережил несколько нервных срывов, но не получил квалифицированной медицинской помощи.

"Я не употребляю алкоголь и наркотики", - заявил экс-военный.

В то же время он признал, что употребляет сильные обезбаливающие из-за травмы спины.

Белько заявил, что во время инцидента на мосту был в нетрезвом состоянии из-за употребления препаратов.

Он также отметил, что в последние месяцы находился в нервном состоянии из-за постоянной слежки за ним.

Также он почеркнул, что неизвестные лица осуществляли странные действия для выведения его из психического равновесия - стучали в двери, включали дворники и фары на его машине.

Белько допускает, что к этому могли быть причастны полицейские, так как эти действия начались после того, как он добровольно сдал полиции арсенал оружия и взрывчатки.

Белько служил в зоне АТО в 8-м полку спецназа.

Как сообщали Українськi Новини, в прокуратуре заявили, что у угрожавшего взорвать мост Метро экс-военного в Киеве нет жилья, он жил в машине.

Также полиция решила не вручать подозрение в подготовке теракта и объявила подозрение в хулиганстве экс-военному Алексею Белько, угрожавшему взорвать мост Метро в Киеве.