Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, стверджує, що вживав не наркотики, а знеболюючі

Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, заперечує вживання алкоголю або наркотиків і заявляє про вживання знеболюючих.

Про це він сказав журналістам у суді, передають Українські Новини.

Белько зазначив, що в армії пережив кілька нервових зривів, але не отримав кваліфікованої медичної допомоги.

"Я не вживаю алкоголь і наркотики", - заявив екс-військовий.

У той же час він визнав, що вживає сильні знеболювальні через травму спини.

Белько заявив, що під час інциденту на мосту був у нетверезому стані через вживання препаратів.

Він також зазначив, що в останні місяці перебував у нервовому стані через постійне стеження за ним.

Також він наголосив, що невідомі особи здійснювали дивні дії для виведення його з психічної рівноваги - стукали в двері, включали двірники і фари на його машині.

Белько допускає, що до цього можуть бути причетні поліцейські, оскільки ці дії почалися після того, як він добровільно здав поліції арсенал зброї та вибухівки.

Белько служив в зоні АТО у 8-му полку спецназу.

Як повідомляли Українські Новини, у прокуратурі заявили, що у екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро в Києві немає житла, він жив в машині.

Також поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.