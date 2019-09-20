Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, стверджує, що вживав не наркотики, а знеболюючі

Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, заперечує вживання алкоголю або наркотиків і заявляє про вживання знеболюючих.\r\nПро це він сказав журналістам у суді, передають Українські Новини.\r\nБелько зазначив, що в армії пережив кілька нервових зривів, але не отримав кваліфікованої медичної допомоги.\r\n"Я не вживаю алкоголь і наркотики", - заявив екс-військовий.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\n\r\nУ той же час він визнав, що вживає сильні знеболювальні через травму спини.\r\nБелько заявив, що під час інциденту на мосту був у нетверезому стані через вживання препаратів.\r\nВін також зазначив, що в останні місяці перебував у нервовому стані через постійне стеження за ним.\r\nТакож він наголосив, що невідомі особи здійснювали дивні дії для виведення його з психічної рівноваги - стукали в двері, включали двірники і фари на його машині.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n\r\nБелько допускає, що до цього можуть бути причетні поліцейські, оскільки ці дії почалися після того, як він добровільно здав поліції арсенал зброї та вибухівки.\r\nБелько служив в зоні АТО у 8-му полку спецназу.\r\nЯк повідомляли Українські Новини, у прокуратурі заявили, що у екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро в Києві немає житла, він жив в машині.\r\nТакож поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.\r\n\r\n\r\n\r\n (adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});\r\n