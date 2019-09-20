підписатися на розсилку
24.45 24.8
26.85 27.4
˟
20 вересня 2019, пʼятниця, 17:00 17
Суспільство 2019-09-20T19:30:04+03:00
Українські Новини
Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, стверджує, що вживав не наркотики, а знеболюючі

Екс-військовий, який погрожував підірвати міст Метро, стверджує, що вживав не наркотики, а знеболюючі

Суд над Олексієм Белько
Суд над Олексієм Белько

Колишній військовий Олексій Белько, який погрожував підірвати міст Метро, заперечує вживання алкоголю або наркотиків і заявляє про вживання знеболюючих.

Про це він сказав журналістам у суді, передають Українські Новини.

Белько зазначив, що в армії пережив кілька нервових зривів, але не отримав кваліфікованої медичної допомоги.

"Я не вживаю алкоголь і наркотики", - заявив екс-військовий.

У той же час він визнав, що вживає сильні знеболювальні через травму спини.

Белько заявив, що під час інциденту на мосту був у нетверезому стані через вживання препаратів.

Він також зазначив, що в останні місяці перебував у нервовому стані через постійне стеження за ним.

Також він наголосив, що невідомі особи здійснювали дивні дії для виведення його з психічної рівноваги - стукали в двері, включали двірники і фари на його машині.

Белько допускає, що до цього можуть бути причетні поліцейські, оскільки ці дії почалися після того, як він добровільно здав поліції арсенал зброї та вибухівки.

Белько служив в зоні АТО у 8-му полку спецназу.

Як повідомляли Українські Новини, у прокуратурі заявили, що у екс-військового, який погрожував підірвати міст Метро в Києві немає житла, він жив в машині.

Також поліція вирішила не вручати підозру у підготовці теракту і оголосила підозру в хуліганстві екс-військовому Олексію Белько, який погрожував підірвати міст Метро у Києві.

Більше новин про: Міст Метро стрілянина на мосту Метро Олексій Белько

Архів
Новини
Рада хоче ввести матеріальну відповідальність для військовослужбовців 19:12
Президент отримав право затверджувати план оборони та його структуру 19:09
Екс-військового Белька, що погрожував підірвати міст Метро, заарештували із заставою у 288 тисяч гривень 18:15
Прокурор Стороженко має автопарк і нерухомість, вартість яких в 2,5 рази перевищує його дохід, – ЗМІ 18:04
Стивідори попросили Зеленського розібратися з корупціонерами у морській галузі 17:58
більше новин
Медведчук заявив, що українська влада не має наміру виконувати Мінські угоди 17:23
"Роттердам+" не є найбільшим злом, – Прокіп 11:19
Фонд державних земель сільгосппризначення може забезпечити приплив інвестицій в українську економіку, - Тимченко 12:35
Вплив олігарха Коломойського на президента Зеленського викликає занепокоєння, - Le Monde 12:50
У п'ятницю по всій країні пройде акція аграріїв проти продажу української землі іноземцям, - Дикун 15:50
більше новин
Олександр Єфремов в суді.Українське Фото
Суд скасував домашній арешт Єфремова 10:04
НАБУ відкрило справу проти Смолія 08:51
У Києві на всіх мостах шукають вибухівку 20:52 Доповнено
Євробляхи поділять на дві категорії: Мінінфраструктури ініціює новий порядок розмитнення 10:43
У росіян, які куплять сільгоспземлі в Україні, будуть їх конфісковувати, - Мінекономіки 16:35
більше новин
Україна
Послуги агентства Контакти Редакція Політика конфіденційності Карта сайту

ok